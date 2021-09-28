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    Острів Крит сколихнув ще один сильний землетрус

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    Наслідки вчорашнього землетрусу на Криті - Острів Крит сколихнув ще один сильний землетрус
    Наслідки вчорашнього землетрусу на Криті
    фото: ekathimerini

    Епіцентр поштовхів перебував за 18 кілометрів на південний схід від міста Іракліон

    На грецькому острові Крит зафіксовано землетрус магнітудою 5,3. Про це повідомив Європейсько-середземноморський сейсмологічний центр вранці у вівторок, 28 вересня.

    За його інформацією, епіцентр поштовхів перебував за 18 кілометрів на південний схід від міста Іракліон, населення якого становить близько 140 тисяч осіб. Осередок стихії залягав на глибині 2 кілометри.

    Дані про руйнування та постраждалих наразі не надходили.

    Як відомо, 27 вересня о 09:17 за київським часом на грецькому острові Крит стався землетрус магнітудою 6. Епіцентр був на глибині 8,7 км за 7 км від міста Трапсано.

    Згодом стало відомо, що шестибальний землетрус на Криті зруйнував будинки і храми (фото).

    Минулого тижня на Тернопільщині стався землетрус, відлуння якого відчули за 100 км (карта).

    Зокрема, відомо, що відлуння землетрусу із Тернопільщини докотилося до Вінницької області.

    Також Австралію сколихнув один з найсильніших землетрусів в історії (відео).

    Нагадаємо, у Донецькій області в неділю, 19 вересня, стався землетрус, магнітудою 3,3 бала за шкалою Ріхтера. А на початку вересня у Карпатах стався землетрус.

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    Теги: стихійні лиха Греція землетрус
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    Острів Крит сколихнув ще один сильний землетрус