Острів Крит сколихнув ще один сильний землетрус
Епіцентр поштовхів перебував за 18 кілометрів на південний схід від міста Іракліон
На грецькому острові Крит зафіксовано землетрус магнітудою 5,3. Про це повідомив Європейсько-середземноморський сейсмологічний центр вранці у вівторок, 28 вересня.
За його інформацією, епіцентр поштовхів перебував за 18 кілометрів на південний схід від міста Іракліон, населення якого становить близько 140 тисяч осіб. Осередок стихії залягав на глибині 2 кілометри.
Дані про руйнування та постраждалих наразі не надходили.
Як відомо, 27 вересня о 09:17 за київським часом на грецькому острові Крит стався землетрус магнітудою 6. Епіцентр був на глибині 8,7 км за 7 км від міста Трапсано.
Згодом стало відомо, що шестибальний землетрус на Криті зруйнував будинки і храми (фото).
Минулого тижня на Тернопільщині стався землетрус, відлуння якого відчули за 100 км (карта).
Зокрема, відомо, що відлуння землетрусу із Тернопільщини докотилося до Вінницької області.
Також Австралію сколихнув один з найсильніших землетрусів в історії (відео).
Нагадаємо, у Донецькій області в неділю, 19 вересня, стався землетрус, магнітудою 3,3 бала за шкалою Ріхтера. А на початку вересня у Карпатах стався землетрус.