Ердоган 26 квітня проведе переговори з Путіним

Розмова двох президентів відбудеться по телефону

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган проведе переговори з Володимиром Путіним. Про це повідомляє Anadolu Ajansı.

Телефонна розмова запланована на завтра, 26 квітня.

«Завтра планую провести телефонну розмову з Путіним», – сказав Ердоган на брифінгу після засідання кабінету міністрів.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган найближчими днями зателефонує президентам України та Росії, щоб спробувати вмовити їх зустрітися на нейтральній території.

Лідер Туреччини висловив сподівання, що президенти приймуть його запрошення та зустрінуться в Стамбулі.

До слова, Туреччина закрила свій повітряний простір для російських військових та цивільних літаків, які прямують до Сирії.