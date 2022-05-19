Ердоган пояснив, чому виступає проти вступу Швеції та Фінляндії в НАТО

Швеція та Фінляндія розміщує терористичні центри Туреччини у своїх країнах

Відповідаючи на питання молоді у Президентській національній бібліотеці президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган пояснив свою позицію щодо вступу Швеції та Фінляндії в НАТО.

«НАТО – це організація безпеки, ми не можемо визнати присутність у ній терористичних організацій», – сказав Ердоган.

За словами очільника держави, Швеція та Фінляндія розміщує терористичні центри Туреччини у своїх країнах.

«Це ті країни, які заохочують терористичні джерела в моїй країні, надають їм серйозну фінансову підтримку та підтримку зброєю... На цю мить ми точно говоримо про дві країни в цьому питанні, особливо Швеція, – це тотальний центр терору, суцільне терористичне гніздо», – розповів Ердоган.

За словами турецького президента, умови вступу в НАТО вимагають, щоб усі країни-члени підтримали вступ нових країн до Альянсу.

«Якщо Туреччина каже «ні», то Північноатлантичний альянс не може приєднати шведів та фінів до списку країн НАТО. Ми попередили наших близьких друзів, що будемо рішуче продовжувати цю політику і рухатися в цьому напрямку», – уточнив Ердоган.

Нагадаємо, що Туреччина заблокувала початкове рішення НАТО опрацювати прохання Фінляндії та Швеції щодо їхнього приєднання до військового союзу.

Раніше стало відомо, що Туреччина висунула умови за згоду на вступ Фінляндії і Швеції до НАТО – Bloomberg.

Як повідомлялося раніше, Фінляндія і Швеція офіційно подали заявки на вступ до НАТО.

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