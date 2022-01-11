До та після. Як змінилися Алмати після масових погромів (фото)

Одне з найбільших міст Казахстану на кілька днів перетворилося на зону бойових дій

Після масових погромів, що відбувалися останніми днями в Алмати, багато міських будівель та споруд схожі на класичну зону бойових дій. Добірку моторошних світлин опублікував Telegram-канал російської служби BBC.

«Згорілі фасади, розбиті вікна, розграбовані магазини. Президент Казахстану раніше оцінив загальні економічні збитки від того, що трапилося для країни, в 2-3 мільярди доларів», – йдеться у дописі на каналі.

Раніше повідомлялося, що президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв підписав указ про призначення Аліхана Смаїлова на посаду глави уряду.

До слова, на нараді глав країн Організації договору колективної безпеки Путін переплутав ім'я президента Казахстану (відео). Також у Казахстані знайдено мертвим третього за день високопоставленого силовика.

А ще 10 січня з'явилася перша реакція МЗС України на протести в Казахстані. До слова, США вимагають від Казахстану пояснень щодо звернення за допомогою в ОДКБ.

Як відомо, Росія відправить у Казахстан ще понад 20 літаків із десантом і технікою. Тим часом Німеччина припинила постачання зброї до Казахстану.

Тим часом США сумніваються у законності запрошення іноземних військ у Казахстан.

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