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    До та після. Як змінилися Алмати після масових погромів (фото)

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    Внаслідок масових заворушень в Алмати постраждали сотні будівель - До та після. Як змінилися Алмати після масових погромів (фото)
    Внаслідок масових заворушень в Алмати постраждали сотні будівель
    фото: www.ekhokavkaza.com

    Одне з найбільших міст Казахстану на кілька днів перетворилося на зону бойових дій

    Після масових погромів, що відбувалися останніми днями в Алмати, багато міських будівель та споруд схожі на класичну зону бойових дій. Добірку моторошних світлин опублікував Telegram-канал російської служби BBC.

    «Згорілі фасади, розбиті вікна, розграбовані магазини. Президент Казахстану раніше оцінив загальні економічні збитки від того, що трапилося для країни, в 2-3 мільярди доларів», – йдеться у дописі на каналі.

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    До та після. Як змінилися Алмати після масових погромів (фото)
    До та після. Як змінилися Алмати після масових погромів (фото)
    До та після. Як змінилися Алмати після масових погромів (фото)
    До та після. Як змінилися Алмати після масових погромів (фото)
    До та після. Як змінилися Алмати після масових погромів (фото)
    фото: BBC News | Русская служба/Telegram

    Раніше повідомлялося, що президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв підписав указ про призначення Аліхана Смаїлова на посаду глави уряду.

    До слова, на нараді глав країн Організації договору колективної безпеки Путін переплутав ім'я президента Казахстану (відео). Також у Казахстані знайдено мертвим третього за день високопоставленого силовика.

    А ще 10 січня з'явилася перша реакція МЗС України на протести в Казахстані. До слова, США вимагають від Казахстану пояснень щодо звернення за допомогою в ОДКБ.

    Як відомо, Росія відправить у Казахстан ще понад 20 літаків із десантом і технікою. Тим часом Німеччина припинила постачання зброї до Казахстану.

    Тим часом США сумніваються у законності запрошення іноземних військ у Казахстан.

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    Теги: Путін Казахстан Касим-Жомарт Токаєв погроми
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    До та після. Як змінилися Алмати після масових погромів (фото)