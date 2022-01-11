Токаєв призначив нового прем'єр-міністра Казахстану

Смаїлова підтримали 89 депутатів парламенту

Президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв підписав указ про призначення Аліхана Смаїлова на посаду глави уряду, повідомляє офіційний сайт президента Казахстану.

«Призначити Смаїлова Аліхана Асхановича прем'єр-міністром Республіки Казахстан», – йдеться у документі.

Сьогодні депутати Мажилісу (нижньої палати парламенту) Казахстану схвалили кандидатуру першого віце-прем'єра Аліхана Смаїлова на пост прем'єр-міністра республіки.

Раніше його кандидатуру на пост глави уряду висунув президент країни Касим-Жомарт Токаєв у ході виступу у парламенті.

5 січня Токаєв прийняв відставку уряду та призначив Смаїлова тимчасово виконуючим обов'язок голови Кабміну республіки. Повідомлялося, що урядовці продовжать виконання своїх обов'язків до затвердження нового складу кабміну.

До слова, на нараді глав країн Організації договору колективної безпеки Путін переплутав ім'я президента Казахстану (відео). Також у Казахстані знайдено мертвим третього за день високопоставленого силовика.

А ще 10 січня з'явилася перша реакція МЗС України на протести в Казахстані. До слова, США вимагають від Казахстану пояснень щодо звернення за допомогою в ОДКБ.

Як відомо, Росія відправить у Казахстан ще понад 20 літаків із десантом і технікою. Тим часом Німеччина припинила постачання зброї до Казахстану.

Президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв заявив, що миротворчі сили Організації Договору про колективну безпеку (ОДКБ) пробудуть у країні доти, доки в країні не стабілізується ситуація.

Так звані «миротворці» у Казахстані мають право застосовувати зброю.

Тим часом США сумніваються у законності запрошення іноземних військ у Казахстан.

Як відомо, Росія з трьох аеродромів перекидає війська до Казахстану. Також Лукашенко відправив десант на допомогу Токаєву.