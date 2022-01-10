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    Путін переплутав ім'я президента Казахстану (відео)

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    Президент Росії Володимир Путін&nbsp; переплутав ім'я лідера Казахстану під час онлайн-засідання Організації Договору про колективну безпеку - Путін переплутав ім'я президента Казахстану (відео)
    Президент Росії Володимир Путін  переплутав ім'я лідера Казахстану під час онлайн-засідання Організації Договору про колективну безпеку
    фото: aa

    Ніхто з присутніх на засіданні глав держави не виправив президента РФ

    Президент Росії Володимир Путін назвав лідера Казахстану Кемелем Жомартовичем Токаєвим, а не Касимом-Жомартом Токаєвим. Інцидент стався під час онлайн-засідання Організації Договору про колективну безпеку.

    «Всім відомо, що президент Казахстану Кемель Жомартович Токаєв звернувся по допомогу до членів Організації Договору про колективну безпеку», – зазначив російський лідер, коментуючи ситуацію у цій країні.

    Варто зазначити, що Кемель Токаєв – нині покійний батько президента Казахстану, який був письменником.

    Присутні на засіданні Касим-Жомарт Токаєв та інші присутні глави держав не виправили президента РФ.

    До слова, США вимагають від Казахстану пояснень щодо звернення за допомогою в ОДКБ.

    Як відомо, Росія відправить у Казахстан ще понад 20 літаків із десантом і технікою. Тим часом Німеччина припинила постачання зброї до Казахстану.

    Президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв заявив, що миротворчі сили Організації Договору про колективну безпеку (ОДКБ) пробудуть у країні доти, доки в країні не стабілізується ситуація.

    Так звані «миротворці» у Казахстані мають право застосовувати зброю.

    Тим часом США сумніваються у законності запрошення іноземних військ у Казахстан.

    Як відомо, Росія з трьох аеродромів перекидає війська до Казахстану. Також Лукашенко відправив десант на допомогу Токаєву.

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    Теги: Росія Путін Казахстан політика президент Касим-Жомарт Токаєв
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    Путін переплутав ім'я президента Казахстану (відео)