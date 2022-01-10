«Засуджуємо насильство»: перша реакція МЗС України на протести в Казахстані

Міністерство закордонних справ України вперше відреагувало на протести в Казахстані

Україна висловлює співчуття у зв’язку із загибеллю казахстанців, з якими українців пов’язують багаторічні зв’язки дружби та взаємної поваги

Міністерство закордонних справ України вперше відреагувало на протести в Казахстані та заявило, що «уважно стежить за розвитком ситуації». Про це повідомляє пресслужба відомства.

«Засуджуємо насильство, яке спалахнуло у низці казахстанських міст і призвело до численних жертв. Висловлюємо співчуття у зв’язку із загибеллю казахстанців, з якими українців пов’язують багаторічні зв’язки дружби та взаємної поваги», – сказано у повідомленні.

У МЗС заявили, що у критичний час для народу Казахстану «надзвичайно важливо вжити максимальних заходів задля деескалації ситуації і уникнення подальшого насильства, гарантувати дотримання прав людини, забезпечити відновлення роботи об'єктів критичної інфраструктури та систем зв’язку».

У міністерстві додали, що «взяли до уваги» розгортання на території Казахстану іноземних військових сил з домінуванням російського контингенту на запрошення влади Казахстану.

До слова, США вимагають від Казахстану пояснень щодо звернення за допомогою в ОДКБ.

Як відомо, Росія відправить у Казахстан ще понад 20 літаків із десантом і технікою. Тим часом Німеччина припинила постачання зброї до Казахстану.

Президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв заявив, що миротворчі сили Організації Договору про колективну безпеку (ОДКБ) пробудуть у країні доти, доки в країні не стабілізується ситуація.

Так звані «миротворці» у Казахстані мають право застосовувати зброю.

Тим часом США сумніваються у законності запрошення іноземних військ у Казахстан.

Як відомо, Росія з трьох аеродромів перекидає війська до Казахстану. Також Лукашенко відправив десант на допомогу Токаєву.