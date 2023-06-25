Загибель пасажирів батискафа «Титан». Канада розпочала власне розслідування

Морські служби обстежують район у Північній Атлантиці

У Канаді розпочали власне розслідування причин аварії субмарини «Титан», що прямувала до місця, де затонув легендарний «Титанік». Про це повідомляє France 24.

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У Раді з безпеки на транспорті Канади заявили, що проводять розслідування аварії «Титана». Морські служби обстежують район у Північній Атлантиці, де затонула субмарина і загинули всі п'ять осіб, які перебували на борту. Уламки субмарини були виявлені на глибині 3810 м.

«Ми проводимо розслідування в Канаді, враховуючи, що це було судно (Polar Price, яке доправило «Титан» до місця занурення в Атлантичному океані, та з екіпажем якого підтримувався зв'язок до моменту аварії – ред.) під канадським прапором, яке вийшло з канадського порту та було причетне до цієї події, хоча й у міжнародних водах», – сказала голова транспортної ради Кеті Фокс.

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Нагадаємо, 19 червня в Атлантиці зник з радарів батискаф, який віз туристів до місця аварії «Титаніка». Підводна екскурсія, включаючи занурення, експедицію та підйом, мала тривати приблизно вісім годин.

Субмарина OceanGate «Титан» вміщує одного пілота та чотирьох людей, а запас кисню розрахований на 96 год.

На борту перебували британський бізнесмен Хеміш Хардінг, бізнесмен із Пакистану Шахзада Давуд та його 19-річний син, а також засновник компанії OceanGate Стоктон Раш та французький дослідник Поль-Анрі Наржоле.

Пошуки батискафа, який зник під час експедиції до уламків «Титаніка», розгорнулися приблизно за 900 миль від мису Кейп-Код на атлантичному узбережжі США. Сполучені Штати та Канада відправляли літаки з метою виявлення підводного апарата.

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22 червня компанія OceanGate заявила, що, на її думку, пасажири підводного човна, що прямував до «Титаніка», «на жаль, зникли безвісти», а уламки батискафа «Титан» знайшли поблизу «Титаніка».

Примітно, що дружина капітана батискафа є нащадком мільйонерів Ісадора та Іди Штраус, які загинули під час аварії «Титаніка». Подружжя вважалося найбагатшими пасажирами першого класу, тому їм було надано місце на рятувальному човні. Проте чоловік передав своє місце пасажирці нижчого класу, яка тримала дитину на руках. Іда Штраус відмовилася залишити свого чоловіка, з яким вони прожили у шлюбі понад 40 років, і залишилася поряд з ним на борту, де вони знайшли свою смерть.