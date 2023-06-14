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Окупанти обстріляли Чернігівщину: є загибла

Олександра Опанасенко
glavcom.ua
Окупанти обстріляли Чернігівщину: є загибла
Хвостова частина міни, яка забрала життя жінки
фото: Нацполіція Чернігівщини

У момент обстрілу 55-річна жінка поралася по господарству 

Через російські обстріли села Янжулівка, що в Семенівській громаді Черніговської області, 14 червня загинула місцева жителька. Про це повідомляє Оперативне командування «Північ».

Росіяни обстрілювали прикордонне село з мінометів калібру 82 міліметри з 13:40 до 14:35. Також пошкоджень зазнали два приватні будинки. Як повідомляє пресслужба Нацполіції області, загиблій було 55 років, в момент обстрілу поралася по господарству. Слідчо-оперативна група поліції провела огляд місця події, ретельно задокументувала військовий злочин росіян.

Влучання міни
Влучання міни
фото: Нацполіція Чернігівщини

Мінометного вогню зазнали й інші села. В районі Красного Хутора військові зафіксували п'ять приходів, з 10:50 до 11:30. Ще чотири – поблизу Карповичів, з 13:30 до 13:50.

Нагадаємо, що сьогодні зранку, 14 червня, ворог спрямував на Одесу чотири «Калібри» з корабля в Чорному морі. Внаслідок повітряного бою та вибуховою хвилею пошкоджено бізнес-центр, навчальний заклад, житловий комплекс, заклади харчування та крамниці в середмісті. Попередньо, шість осіб отримали поранення. Влучанням ракети у складське приміщення однієї з торговельних мереж ворог спричинив руйнування в 1000 кв. м та пожежу на площі 400 кв. м.

Триває 476-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Російські загарбники атакують Україну ракетами та ударними дронами і зосереджують основні зусилля на спробах повної окупації Луганської та Донецької областей. Протягом минулої доби на зазначеній ділянці фронту відбулось 28 бойових зіткнень. 

Теги: Чернігівщина обстріл смерть

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