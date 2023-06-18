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У Швейцарії спалахнула повітряна куля: є постраждалі

Діана Гасюк
glavcom.ua
У Швейцарії спалахнула повітряна куля: є постраждалі
У Швейцарії загорілась повітряна куля з людьми на борту
фото: Mirror

Повітряна куля загорілася незабаром після зльоту

У Швейцарській комуні Хюненберг вранці 17 червня спалахнула повітряна куля, внаслідок чого 7 людей отримали опіки та поранення. Про це пише Mirror.

Поліція Швейцарії повідомила, що повітряна куля загорілася незабаром після зльоту та впала на землю в районі Маттенбоден у громаді Хюненберг. На момент інциденту в кошику перебували четверо жінок і троє чоловіків віком від 28 до 64 років.

Усі семеро були доставлені до лікарні. Причому двоє жінок і один чоловік отримали серйозні опіки, ще четверо відбулися легкими пораненнями.

Місцеві ЗМІ зазначають, що пожежна бригада Гюненберга швидко прибула на місце пожежі. Наразі причина аварії невідома і зараз розслідується Швейцарською комісією з розслідування питань безпеки.

Раніше повідомлялося, що п'ятеро людей загинули під час аварії повітряної кулі в Альбукерке (штат Нью-Мексико, США). Повітряна куля врізався в лінію електропередач на захід від міжнародного аеропорту Санпорт.

До слова, у районі міста Калішки у Вармінсько-Мазурському воєводстві Польщі 3 червня було виявлено залишки повітряної кулі. Військові вивчають фрагменти, щоб встановити, чи вона була метеорологічною, чи розвідувальною.

Теги: військові розслідування чоловік поранення

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