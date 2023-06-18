У Швейцарії спалахнула повітряна куля: є постраждалі
Повітряна куля загорілася незабаром після зльоту
У Швейцарській комуні Хюненберг вранці 17 червня спалахнула повітряна куля, внаслідок чого 7 людей отримали опіки та поранення. Про це пише Mirror.
Поліція Швейцарії повідомила, що повітряна куля загорілася незабаром після зльоту та впала на землю в районі Маттенбоден у громаді Хюненберг. На момент інциденту в кошику перебували четверо жінок і троє чоловіків віком від 28 до 64 років.
Усі семеро були доставлені до лікарні. Причому двоє жінок і один чоловік отримали серйозні опіки, ще четверо відбулися легкими пораненнями.
Місцеві ЗМІ зазначають, що пожежна бригада Гюненберга швидко прибула на місце пожежі. Наразі причина аварії невідома і зараз розслідується Швейцарською комісією з розслідування питань безпеки.
Раніше повідомлялося, що п'ятеро людей загинули під час аварії повітряної кулі в Альбукерке (штат Нью-Мексико, США). Повітряна куля врізався в лінію електропередач на захід від міжнародного аеропорту Санпорт.
До слова, у районі міста Калішки у Вармінсько-Мазурському воєводстві Польщі 3 червня було виявлено залишки повітряної кулі. Військові вивчають фрагменти, щоб встановити, чи вона була метеорологічною, чи розвідувальною.
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