У Швейцарії спалахнула повітряна куля: є постраждалі

У Швейцарії загорілась повітряна куля з людьми на борту

Повітряна куля загорілася незабаром після зльоту

У Швейцарській комуні Хюненберг вранці 17 червня спалахнула повітряна куля, внаслідок чого 7 людей отримали опіки та поранення. Про це пише Mirror.

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Поліція Швейцарії повідомила, що повітряна куля загорілася незабаром після зльоту та впала на землю в районі Маттенбоден у громаді Хюненберг. На момент інциденту в кошику перебували четверо жінок і троє чоловіків віком від 28 до 64 років.

Усі семеро були доставлені до лікарні. Причому двоє жінок і один чоловік отримали серйозні опіки, ще четверо відбулися легкими пораненнями.

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Місцеві ЗМІ зазначають, що пожежна бригада Гюненберга швидко прибула на місце пожежі. Наразі причина аварії невідома і зараз розслідується Швейцарською комісією з розслідування питань безпеки.

Раніше повідомлялося, що п'ятеро людей загинули під час аварії повітряної кулі в Альбукерке (штат Нью-Мексико, США). Повітряна куля врізався в лінію електропередач на захід від міжнародного аеропорту Санпорт.

До слова, у районі міста Калішки у Вармінсько-Мазурському воєводстві Польщі 3 червня було виявлено залишки повітряної кулі. Військові вивчають фрагменти, щоб встановити, чи вона була метеорологічною, чи розвідувальною.