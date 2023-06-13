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Махінації із закупівлею газу на «Укрзалізниці»: НАБУ і САП заявили про викриття схем

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Махінації із закупівлею газу на «Укрзалізниці»: НАБУ і САП заявили про викриття схем
фото з відкритих джерел

Наразі під підозрою чотири особи

Національне антикорупційне бюро і Спеціалізована антикорупційна прокуратура повідомили про викриття випадку масштабної корупції на «Укрзалізниці». Йдеться про махінації на суму 206 млн грн при закупівлі газу для потреб підприємства, зазначили у пресслужбі НАБУ.

«Наразі підозрюються чотири особи. НАБУ надає роз’яснення в цій справі», – йдеться у повідомленні.

«Основа схеми – базовий договір закупівлі, до якого постійно підписувались додаткові угоди. Це використали співучасники злочину, щоб не проводити відкритих торгів та систематично купувати газ за завищеними цінами. Цінова різниця розподілялася між учасниками оборудки», – повідомили у НАБУ.

Схема діяла з 2016 по 2020 роки. Розслідування НАБУ і САП розпочали у лютому 2020 року.

«Станом на зараз до кримінальної відповідальності притягується майже кожен очільник філії «Центр забезпечення виробництва» АТ «Укрзалізниця» за період з 2015 року і донині», – йдеться у повідомленні.

Загалом це вісім людей. Філія здійснює централізовані закупівлі для «Укрзалізниці».

«НАБУ неодноразово зверталось до уряду з рекомендаціями щодо усунення причин і умов, які сприяють корупції в «Укрзалізниці». Надані рекомендації залишаються актуальними», – наголосили у НАБУ.

Раніше повідомлялося, Національне антикорупційне бюро України проводило обшуки в «Укрзалізниці», які пов'язані із закупівлями для потреб галузі. Зазначається, що правоохоронцям було надано доступ до домашніх та робочих приміщень працівників товариства, які передбачені ухвалою суду в рамках розслідування, пов'язаного з діяльністю філії «Центр забезпечення виробництва» АТ «Укрзалізниця».

Теги: прокуратура Укрзалізниця розслідування

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