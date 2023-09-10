Адміністрація Байдена вражена прогресом України в контрнаступі

За словами Вікторії Нуланд, оборона, яку створила Росія, є найбільшою за останні 100 років

Росія протягом місяців вибудувала потужну оборону на окупованому півдні України

Український контрнаступ складний, але досягнутий прогрес, зважаючи на умови, в яких він відбувається, вражає. Про це заявила виконувачка обов’язків заступника держсекретаря США Вікторія Нуланд під час щорічної зустрічі Ялтинської європейської стратегії (YES) «Майбутнє вирішується в Україні».

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«Цей контрнаступ йде кілометр за кілометром, але ми вражені досягнутим прогресом, особливо на півдні», – сказала вона.

За словами Вікторії Нуланд, Росія протягом місяців вибудувала потужну оборону на окупованому півдні України, яку можна подолати за умови тісної співпраці між урядами США та України.

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«Оборона, яку створила Росія, є найбільшою за останні 100 років. Тому ми намагаємося тісно співпрацювати з українським урядом, надаючи обладнання для механізованого розмінування, далекобійну артилерію та інші засоби», – підкреслила Вікторія Нуланд.

За її словами, США пояснювали всім партнерам у Європі, Азії та Африці, які негативні наслідки будуть для глобальної безпеки, якщо Україна не виграє цю війну.

«Якщо Україна не переможе, якщо Путін досягне успіху, цей тип зла нормалізується в усьому світі. Україна стоїть на правильному боці демократії і потребує нашої підтримки», – резюмувала вона.

Раніше генерал Міллі спрогнозував, скільки ще триватиме активна фаза контрнаступу.

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Нагадаємо, що керівник Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов запевнив, що контрнаступ ЗСУ триватиме і після настання холодної погоди, навіть якщо просуватися вперед стане важче.

Як повідомлялося, українські захисники просуваються вперед у Донецькій та Запорізькій областях. Аналітики зазначають, що українські сили здійснили підтверджені просування в районі кордону Донецької та Запорізької областей і в західній частині Запорізької області, а також мали успіхи на південь від Бахмута 9 вересня.

До слова, Пентагон вважає надзвичайно ефективними дії українських сил на полі бою та позитивно оцінює результати застосування ЗСУ західних озброєнь.