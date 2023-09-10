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Адміністрація Байдена вражена прогресом України в контрнаступі

Надія Карбунар
glavcom.ua
Адміністрація Байдена вражена прогресом України в контрнаступі
За словами Вікторії Нуланд, оборона, яку створила Росія, є найбільшою за останні 100 років
фото: Associated Press

Росія протягом місяців вибудувала потужну оборону на окупованому півдні України

Український контрнаступ складний, але досягнутий прогрес, зважаючи на умови, в яких він відбувається, вражає. Про це заявила виконувачка обов’язків заступника держсекретаря США Вікторія Нуланд під час щорічної зустрічі Ялтинської європейської стратегії (YES) «Майбутнє вирішується в Україні».

«Цей контрнаступ йде кілометр за кілометром, але ми вражені досягнутим прогресом, особливо на півдні», – сказала вона.

За словами Вікторії Нуланд, Росія протягом місяців вибудувала потужну оборону на окупованому півдні України, яку можна подолати за умови тісної співпраці між урядами США та України.

«Оборона, яку створила Росія, є найбільшою за останні 100 років. Тому ми намагаємося тісно співпрацювати з українським урядом, надаючи обладнання для механізованого розмінування, далекобійну артилерію та інші засоби», – підкреслила Вікторія Нуланд.

За її словами, США пояснювали всім партнерам у Європі, Азії та Африці, які негативні наслідки будуть для глобальної безпеки, якщо Україна не виграє цю війну.

«Якщо Україна не переможе, якщо Путін досягне успіху, цей тип зла нормалізується в усьому світі. Україна стоїть на правильному боці демократії і потребує нашої підтримки», – резюмувала вона.

Раніше генерал Міллі спрогнозував, скільки ще триватиме активна фаза контрнаступу. 

Нагадаємо, що керівник Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов запевнив, що контрнаступ ЗСУ триватиме і після настання холодної погоди, навіть якщо просуватися вперед стане важче. 

Як повідомлялося, українські захисники просуваються вперед у Донецькій та Запорізькій областях. Аналітики зазначають, що українські сили здійснили підтверджені просування в районі кордону Донецької та Запорізької областей і в західній частині Запорізької області, а також мали успіхи на південь від Бахмута 9 вересня.

До слова, Пентагон вважає надзвичайно ефективними дії українських сил на полі бою та позитивно оцінює результати застосування ЗСУ західних озброєнь.

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Теги: росія Вікторія Нуланд путін розмінування Україна контрнаступ

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