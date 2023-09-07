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Спецоперація «Синиця». Буданов розповів, як відреагувала Росія

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Спецоперація «Синиця». Буданов розповів, як відреагувала Росія
фото з відкритих джерел

ФСБ тепер почала працювати ще активніше

Очільник української розвідки Кирило Буданов зазначив, що російське військове керівництво засмучене викраденням та вивезенням їхнім пілотом гелікоптера Мі-8 до України. Про це він сказав в ефірі телемарафону.

На питання про реакцію уряду РФ на проведення українською розвідкою такої спецоперації Буданов відповів коротко: «Вони засмучені».

Також Буданов додав, що після цієї операції ФСБ почала працювати ще активніше, проте він вважає, що «ні до чого хорошого це не призведе».

Більше того, зараз триває робота з проведення подібних операцій і надалі, з іншими громадянами РФ, а цей випадок, за словами очільника ГУР, лише допомагає їм наважитися.

Нагадаємо, 23 серпня з'явилася інформація про те, що на один з аеродромів України у Харківській області приземлився російський гелікоптер Мі-8.

Спецоперація ГУР, яка тривала понад шість місяців, отримала назву «Синиця». Українська розвідка виманила пілота Мі-8 в Україну. Борт здійснював рейс між двома авіабазами й перевозив деталі до винищувачів Су-27, Су-30СМ. Разом із пілотом на борту були двоє членів екіпажу, які не знали, куди насправді летить гелікоптер. У результаті спецоперації двоє членів екіпажу були ліквідовані. Пілот і його сімʼя перебувають в Україні, родину завчасно вивезли з РФ.

Вертоліт повністю цілий і поповнить склад ЗСУ після детального вивчення його обладнання.

Пілот переміщеного в Україну російського вертольота Мі-8 28-річний Максим Кузьмінов отримає винагороду $500 тис. у гривневому еквіваленті.

Теги: війна Кирило Буданов росія пілот

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