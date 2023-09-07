Спецоперація «Синиця». Буданов розповів, як відреагувала Росія

ФСБ тепер почала працювати ще активніше

Очільник української розвідки Кирило Буданов зазначив, що російське військове керівництво засмучене викраденням та вивезенням їхнім пілотом гелікоптера Мі-8 до України. Про це він сказав в ефірі телемарафону.

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На питання про реакцію уряду РФ на проведення українською розвідкою такої спецоперації Буданов відповів коротко: «Вони засмучені».

Також Буданов додав, що після цієї операції ФСБ почала працювати ще активніше, проте він вважає, що «ні до чого хорошого це не призведе».

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Більше того, зараз триває робота з проведення подібних операцій і надалі, з іншими громадянами РФ, а цей випадок, за словами очільника ГУР, лише допомагає їм наважитися.

Нагадаємо, 23 серпня з'явилася інформація про те, що на один з аеродромів України у Харківській області приземлився російський гелікоптер Мі-8.

Спецоперація ГУР, яка тривала понад шість місяців, отримала назву «Синиця». Українська розвідка виманила пілота Мі-8 в Україну. Борт здійснював рейс між двома авіабазами й перевозив деталі до винищувачів Су-27, Су-30СМ. Разом із пілотом на борту були двоє членів екіпажу, які не знали, куди насправді летить гелікоптер. У результаті спецоперації двоє членів екіпажу були ліквідовані. Пілот і його сімʼя перебувають в Україні, родину завчасно вивезли з РФ.

Вертоліт повністю цілий і поповнить склад ЗСУ після детального вивчення його обладнання.

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Пілот переміщеного в Україну російського вертольота Мі-8 28-річний Максим Кузьмінов отримає винагороду $500 тис. у гривневому еквіваленті.