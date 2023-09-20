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Вірменія звернулася до Європейського суду з прав людини з вимогою зупинити Азербайджан

Олександра Опанасенко
glavcom.ua
Вірменія звернулася до Європейського суду з прав людини з вимогою зупинити Азербайджан
Зокрема, вимагається зобов'язати збройні сили Азербайджану припинити обстріли всіх цивільних об'єктів, населених пунктів і населення
фото з відкритих джерел (ілюстративне)

Вірменія вимагає вчинити заходи проти Азербайджану

Вірменія звернулась до Європейського суду з прав людини з вимогою вжити заходів стосовно Азербайджану через його «широкомасштабну агресію». Про це повідомляє News.am.

«Представник Міжнародних правових справ сьогодні звернувся до Європейського суду з прав людини з проханням застосувати тимчасовий захід, щоб запобігти безповоротній втраті прав цивільного населення внаслідок широкомасштабної агресії, розв’язаної з боку Азербайджану проти населення Нагірного Карабаху», – йдеться у повідомленні.

Зокрема, вимагається зобов'язати збройні сили Азербайджану припинити обстріли всіх цивільних об'єктів, населених пунктів і населення.

Нагадаємо, 19 вересня Азербайджан оголосив про початок «антитерористичних заходів локального характеру» у Нагірному Карабасі, і тепер стало відомо, що Росія відмовилася підтримати Вірменію.

Раніше прем'єр Вірменії Нікол Пашинян заявив, що Вірменія не бере участі у військових діях та не має армії в Нагірному Карабасі.

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Теги: Вірменія Азербайджан Нагірний Карабах суд

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