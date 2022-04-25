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    Події в Україні

    Друга фаза війни завершиться відступом агресора – Bellingcat

    Якщо військам РФ не вдасться найближчим часом захопити нові території, другу фазу війни можна буде вважати для неї провалом - Друга фаза війни завершиться відступом агресора – Bellingcat
    Якщо військам РФ не вдасться найближчим часом захопити нові території, другу фазу війни можна буде вважати для неї провалом
    фото: EPA

    Грозєв назвав головною проблемою для ЗСУ відсутність потрібної кількості зброї

    Журналіст-розслідувач групи Bellingcat Христо Грозєв прогнозує, що друга фаза війни Росії проти України провалиться та завершиться відступом військ агресора. Про це Грозєв сказав в ефірі «Україна 24».

    За його словами, навіть у разі поразки у битві за Маріуполь Україна все одно може вийти переможцем у другій хвилі наступу. Говорячи про ситуацію в цьому місті, Грозєв назвав головною проблемою для ЗСУ відсутність потрібної кількості зброї.

    «Щодо зброї - вона надходить щотижня, час працює на вас. Те, що було неможливо тиждень тому, швидше за все, буде можливим через два-три тижні», – каже журналіст.

    Грозєв зазначає, що визначальною залишається наявність в Україні якісної високоточної артилерії та ракет, які вже їдуть до країни.

    «Не варто дивитися ситуацію сьогодні і завтра. Слід подивитися на неї за місяць. Західні країни, а саме 19 західних партнерів надають Україні високотехнологічну зброю, це дає надію», – сказав експерт.

    Щодо решти Донбасу Грозєв каже, що якщо РФ не вдасться найближчим часом захопити нові території, не враховуючи «мінімально-тактичних» захоплень, то другу фазу війни можна буде вважати для неї провалом. У такому разі, прогнозує він, за два-три тижні почнеться прорив російських військ у зворотному напрямку.

    «Це дозволить Україні відкрити другий фронт. Тому російські війська мають відійти», – сказав журналіст.

    При цьому він наголосив, що найважливіше відбуватиметься за два-три тижні, а не найближчими днями.

    За інформацією журналіста-розслідувача із команди Bellingcat Христо Грозєва, Росія вже втратила в Україні 90% своїх найкращих десантників.

    Нагадаємо, що на думку радника голови Офісу президента України Олексія Арестовича, із 25 000 кадировців уведених з початку вторгнення в Україну, убито та поранено не менше п’яти тисяч.

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    Теги: Маріуполь росія окупанти ЗСУ зброя війна Україна журналіст окупація #stoprussia
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    Друга фаза війни завершиться відступом агресора – Bellingcat