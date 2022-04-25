Друга фаза війни завершиться відступом агресора – Bellingcat

Якщо військам РФ не вдасться найближчим часом захопити нові території, другу фазу війни можна буде вважати для неї провалом

Грозєв назвав головною проблемою для ЗСУ відсутність потрібної кількості зброї

Журналіст-розслідувач групи Bellingcat Христо Грозєв прогнозує, що друга фаза війни Росії проти України провалиться та завершиться відступом військ агресора. Про це Грозєв сказав в ефірі «Україна 24».

За його словами, навіть у разі поразки у битві за Маріуполь Україна все одно може вийти переможцем у другій хвилі наступу. Говорячи про ситуацію в цьому місті, Грозєв назвав головною проблемою для ЗСУ відсутність потрібної кількості зброї.

«Щодо зброї - вона надходить щотижня, час працює на вас. Те, що було неможливо тиждень тому, швидше за все, буде можливим через два-три тижні», – каже журналіст.

Грозєв зазначає, що визначальною залишається наявність в Україні якісної високоточної артилерії та ракет, які вже їдуть до країни.

«Не варто дивитися ситуацію сьогодні і завтра. Слід подивитися на неї за місяць. Західні країни, а саме 19 західних партнерів надають Україні високотехнологічну зброю, це дає надію», – сказав експерт.

Щодо решти Донбасу Грозєв каже, що якщо РФ не вдасться найближчим часом захопити нові території, не враховуючи «мінімально-тактичних» захоплень, то другу фазу війни можна буде вважати для неї провалом. У такому разі, прогнозує він, за два-три тижні почнеться прорив російських військ у зворотному напрямку.

«Це дозволить Україні відкрити другий фронт. Тому російські війська мають відійти», – сказав журналіст.

При цьому він наголосив, що найважливіше відбуватиметься за два-три тижні, а не найближчими днями.

За інформацією журналіста-розслідувача із команди Bellingcat Христо Грозєва, Росія вже втратила в Україні 90% своїх найкращих десантників.

Нагадаємо, що на думку радника голови Офісу президента України Олексія Арестовича, із 25 000 кадировців уведених з початку вторгнення в Україну, убито та поранено не менше п’яти тисяч.