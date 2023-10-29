Ізраїль прокоментував події в Махачкалі

Посол Ізраїлю в Росії Алекс Бен Цві працює над забезпеченням безпеки пасажирів літака

Канцелярія прем'єр-міністра та Міністерство закордонних справ Ізраїлю очікують, що російські правоохоронні органи забезпечать безпеку всіх ізраїльських громадян і євреїв. Про це передає The Times of Israel із посиланням на заяву канцелярії прем’єра і МЗС Ізраїлю та на неназваного представника ізраїльської служби безпеки.

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Зазначається, що канцелярія прем'єр-міністра і Міністерство закордонних справ в Ізраїлю тежать за подіями в Дагестані та «очікують, що російські правоохоронні органи будуть підтримувати безпеку всіх ізраїльських громадян і євреїв і рішуче діяти проти учасників заворушень і диких підбурювань проти євреїв та ізраїльтян».

«Ізраїль серйозно ставиться до спроб завдати шкоди ізраїльським громадянам і євреям де б то не було», – йдеться у повідомленні.

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Повідомляється, що посол Ізраїлю в Росії Алекс Бен Цві працює над забезпеченням безпеки пасажирів літака.

Водночас неназваний представник ізраїльської служби безпеки розповів, що інцидент у столиці Дагестану Махачкалі триває після того, як літак з Ізраїлю був атакований місцевим пропалестинським натовпом.

«Певна кількість ізраїльтян і євреїв наразі ізольована і перебуває під охороною в аеропорту. Ми працюємо над тим, щоб вони вилетіли стикувальним рейсом до Москви, як тільки це дозволять умови», – заявив він.

Нагадаємо, у Дагестані місцеві влаштували «полювання» за ізраїльтянами. У аеропорту Махачкали зібрались сотні людей, аби зустріти рейс з Ізраїлю.

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Раніше повідомлялося, що мешканці Махачкали зібралися неподалік аеропорту. Вони мітингом зустрічають борт, який прибув з Ізраїлю – вимагають вигнати євреїв із республіки.

Президент України Володимир Зеленський відреагував на події в Махачкалі.