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Антисемітські протести у Дагестані: натовп узяв штурмом аеропорт

Надія Карбунар
glavcom.ua
Антисемітські протести у Дагестані: натовп узяв штурмом аеропорт
Розлючений натовп оточив літак
фото з відкритих джерел

Мітингарі скандують у антисемітські гасла та тримають плакати «Дітовбивцям немає місця в Дагестані»

У Дагестані місцеві влаштували «полювання» за ізраїльтянами. У аеропорту Махачкали зібрались сотні людей, аби зустріти рейс з Ізраїлю. Про це повідомляють російські ЗМІ.

На тлі чуток про розправу над євреями літак зробив коло, та зрештою приземлився. Агресивно налаштовані місцеві увірвалися до зали очікування, а згодом і на злітну смугу, оточили літак та навіть вибралися на крило.

Відомо, що вийти до аеропорту протягом дня закликали дагестанські та іноземні пабліки, які видають себе за місцеві ресурси. Окрім людей, до аеропорту стягнули силовиків з військовою технікою. Проте правоохоронці у конфлікт не втручаються.

Мітингарі скандують у антисемітські гасла та тримають плакати «Дітовбивцям немає місця в Дагестані».

Через заворушення аеропорт зачинили – інші літаки кружляють у небі, повідомляють російські пабліки. 

Напередодні у дагестанських спільнотах у обговорювалися чутки про те, що літак із Ізраїлю привезе біженців, які можуть осісти в республіці.

Зазначається, що рейс 4728 авіакомпанії Red Wings виконується п'ять разів на тиждень. Зазвичай пасажири в Махачкалі пересідають на інші рейси - наприклад, до Москви чи Санкт-Петербурга. Ця практика існувала і до загострення конфлікту Ізраїлю та Палестини.

Раніше повідомлялося, що мешканці Махачкали зібралися неподалік аеропорту. Вони мітингом зустрічають борт, який прибув з Ізраїлю – вимагають вигнати євреїв із республіки.

Теги: літак аеропорт конфлікт Дагестан

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