Антисемітські протести у Дагестані: натовп узяв штурмом аеропорт

Мітингарі скандують у антисемітські гасла та тримають плакати «Дітовбивцям немає місця в Дагестані»

У Дагестані місцеві влаштували «полювання» за ізраїльтянами. У аеропорту Махачкали зібрались сотні людей, аби зустріти рейс з Ізраїлю. Про це повідомляють російські ЗМІ.

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На тлі чуток про розправу над євреями літак зробив коло, та зрештою приземлився. Агресивно налаштовані місцеві увірвалися до зали очікування, а згодом і на злітну смугу, оточили літак та навіть вибралися на крило.

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Відомо, що вийти до аеропорту протягом дня закликали дагестанські та іноземні пабліки, які видають себе за місцеві ресурси. Окрім людей, до аеропорту стягнули силовиків з військовою технікою. Проте правоохоронці у конфлікт не втручаються.

Мітингарі скандують у антисемітські гасла та тримають плакати «Дітовбивцям немає місця в Дагестані».

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Через заворушення аеропорт зачинили – інші літаки кружляють у небі, повідомляють російські пабліки.

Напередодні у дагестанських спільнотах у обговорювалися чутки про те, що літак із Ізраїлю привезе біженців, які можуть осісти в республіці.

Зазначається, що рейс 4728 авіакомпанії Red Wings виконується п'ять разів на тиждень. Зазвичай пасажири в Махачкалі пересідають на інші рейси - наприклад, до Москви чи Санкт-Петербурга. Ця практика існувала і до загострення конфлікту Ізраїлю та Палестини.

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Раніше повідомлялося, що мешканці Махачкали зібралися неподалік аеропорту. Вони мітингом зустрічають борт, який прибув з Ізраїлю – вимагають вигнати євреїв із республіки.