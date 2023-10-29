У Махачкалі літак з Ізраїлю зустрічав розлючений натовп

Дагестанці перевіряли паспорти у пасажирів машин, що виїжджали з аеропорту

Дагестанці вимагали вигнати євреїв із республіки

Мешканці Махачкали зібралися неподалік аеропорту. Вони мітингом зустрічають борт, який прибув з Ізраїлю – вимагають вигнати євреїв із республіки. Про це повідомляє російський Telegram-канал Baza.

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На летовище прибули також правоохоронці. Однак це не завадило дагестанцям перевіряти паспорти у пасажирів машин, що виїжджають з аеропорту. Протестувальники шукають людей, які прилетіли з Ізраїлю.

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Натовп продовжує перебувати біля летовища. Йому ніхто не перешкоджає.

Раніше у Дагестані протестувальники перекрили федеральну трасу через відсутність води.

Нагадаємо, також протестувальники перекрили вулицю Гаджієва. Причиною цьому стало те, що частина міста вже три дні перебувала без електрики. Також є перебої з водою – через відсутність електроенергії не працюють помпи. У дагестанській столиці нині тримаються високі температури, але люди не можуть користуватися кондиціонерами та холодильниками.