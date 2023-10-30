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Заворушення у Дагестані: Україна відреагувала на звинувачення РФ

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Заворушення у Дагестані: Україна відреагувала на звинувачення РФ
Через масові заворушення в Дагестані постраждали десятки осіб, в тому числі правоохоронці
фото з відкритих джерел

Ніколенко: «Звинувачення на адресу України в причетності до подій в Дагестані – намагання перекласти відповідальність з хворої голови на здорову»

Події в Махачкалі відзеркалюють глибоко вкорінений антисемітизм російських еліт та суспільства. Про це заявили в українському Міністерстві закордонних справ.

«Погрози розправитися із євреями – наслідок роботи російської державної пропаганди, яка десятиліттями культивувала серед росіян почуття ненависті до інших народів. Пригадаємо, що не так давно президент Путін та міністр закордонних справ Лавров виступали із образливими антисемітськими заявами», – зазначив речник МЗС Олег Ніколенко.

У МЗС зазначили, що звинувачення Росії на адресу України в причетності до подій в Дагестані – намагання перекласти відповідальність з хворої голови на здорову.

«Ми глибоко переконані, що міжнародна спільнота має рішуче реагувати на прояви расової ненависті в Росії та будь-де в світі», – додав Ніколенко.

Нагадаємо, у Дагестані місцеві влаштували «полювання» за ізраїльтянами. У аеропорту Махачкали зібрались сотні людей, аби зустріти рейс з Ізраїлю.

Раніше повідомлялося, що мешканці Махачкали зібралися неподалік аеропорту. Вони мітингом зустрічають борт, який прибув з Ізраїлю – вимагають вигнати євреїв із республіки.

Президент України Володимир Зеленський відреагував на події в Махачкалі.

Канцелярія прем'єр-міністра та Міністерство закордонних справ Ізраїлю очікують, що російські правоохоронні органи забезпечать безпеку всіх ізраїльських громадян і євреїв. 

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Теги: росія Україна МЗС Дагестан

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