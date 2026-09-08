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Книжки в Україні можуть подорожчати: як російські атаки впливають на ціни

Катерина Щербань
glavcom.ua
Катерина Щербань
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Книжки в Україні можуть подорожчати: як російські атаки впливають на ціни
Згоріла книжка внаслідок влучання російських безпілотників у Харкові, 12 листопада 2025 року
фото: Суспільне Харків

Менші тиражі, повторний друк і складніша логістика збільшують собівартість примірників

Знищення книжкових запасів через російські атаки може вплинути не лише на доступність окремих видань, а й на їхню ціну. Видавцям доводиться друкувати меншими накладами, повторно відновлювати знищені запаси та переглядати логістику, що збільшує витрати на один примірник. Про це «Главкому» розповіла СЕО та співзасновниця видавництва Vivat Юлія Орлова.

За її словами, ситуація справді може вплинути на вартість книжок. «Ціна на деякі книжки може зрости», – зазначила Орлова. Водночас наразі назвати конкретний відсоток подорожчання неможливо.

Однією з причин можливого зростання цін є менший наклад. Видавництва змушені друкувати менше примірників, зокрема щоб не накопичувати великі обсяги книжок в одному місці. Водночас за меншого накладу собівартість кожного примірника зростає.

На ціну також впливають складніша логістика, витрати на зберігання та необхідність повторно друкувати знищені наклади. Додаткові витрати виникають і через потребу відновлювати запаси після атак.

Водночас, за словами Орлової, наскільки саме можуть подорожчати видання, залежатиме не лише від наслідків атак. На кінцеву вартість книжки також впливають ціни на папір, друк, логістику та інші складові. Їхню динаміку наразі складно прогнозувати.

Нагадаємо, раніше «Главком» розповідав про масштабні втрати української книжкової галузі через російську атаку 28 серпня. Унаслідок удару безпілотника в Київській області було знищено склад «Нової пошти», де зберігалися тиражі книжкових мереж Readeat і Book.ua, а також низки українських видавництв, зокрема Vivat, «Уроборос», «Основи», «Віхола» та Beagle.

За попередніми даними, вогонь знищив понад 60 тис. примірників книжок, а орієнтовні втрати бізнесу перевищили 23 млн грн. Частина компаній через це була змушена тимчасово призупинити відправлення замовлень та оцінювати масштаби збитків.

Після атаки видавці та логістичні компанії почали перебудовувати ланцюги постачання, розподіляти залишки та диверсифікувати зберігання книжок між різними складами. Представники галузі також закликали державу запровадити додаткові інструменти підтримки – пільгові кредити, цільові гранти, податкові пільги та відновлення закупівель книжок для бібліотек.

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Теги: росія книги ракетна атака

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