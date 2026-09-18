Путін заявив, що європейські лідери нібито відкрито говорять про підготовку до війни з Росією

Російський диктатор заявив, що Москва стежить за відпрацюванням захоплення цивільних суден

Президент Росії Володимир Путін заявив про можливу відповідь на дії європейських країн у Балтійському морі. За його словами, Москва звернула увагу на навчання, під час яких відпрацьовувалося захоплення цивільних суден. Про це повідомляє «Главком»»з посиланням на заяву російського диктатора.

Путін заявив, що європейські лідери нібито відкрито говорять про підготовку до війни з Росією. Водночас він запевнив, що РФ не має агресивних намірів щодо Європи. «Давайте жити дружно, інакше нам доведеться відповідати, по-іншому не буде», – сказав російський президент.

Окремо Путін заявив, що Росія готова до співпраці та відновлення відносин із європейськими країнами. Водночас він звинуватив європейських лідерів у нагнітанні ситуації та заявив, що вони нібито прикривають власні економічні помилки «мнимою загрозою» з боку РФ.

Напередодні у Балтійському морі відбулися міжнародні навчання, під час яких фінські силовики відпрацьовували висадку на цивільне судно та його обшук. У тренуванні брали участь представники берегової охорони, поліції та збройних сил Фінляндії.

Під час сьогоднішнього виступу Путін також заявив, що рівень сучасності озброєнь російських Ракетних військ стратегічного призначення нібито становить 92%. Він назвав зміцнення ядерної тріади «безумовним пріоритетом» Росії.

Крім того, російський диктатор заявив, що особливу увагу в новій державній програмі озброєнь приділять розвитку безпілотників, а російська ППО, за його словами, має забезпечувати знищення будь-яких засобів повітряно-космічного нападу.

Варто нагадати, що Путін підписав указ про передачу під тимчасове управління російських активів французського ритейлера Auchan та швейцарського виробника харчових продуктів Nestle компанії «Л.е.в. Менеджмент».