Росія та Китай заблокували контроль за дотриманням санкцій проти Ірану

Резолюцію підтримали 11 членів Ради Безпеки ООН, однак Москва та Пекін скористалися правом вето

Росія та Китай заблокували продовження мандата незалежної групи Ради Безпеки ООН, яка мала контролювати дотримання міжнародних санкцій проти Ірану. Москва та Пекін наклали вето на відповідну резолюцію. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Reuters.

Голосування відбулося у четвер, 17 вересня. За продовження незалежного моніторингу проголосували 11 членів Ради Безпеки ООН. Росія та Китай виступили проти, а Пакистан і Сомалі утрималися.

Незалежна група експертів мала стежити за виконанням санкцій, фіксувати можливі порушення та звітувати про них перед Радою Безпеки. Після голосування заступниця посла США при ООН Дженніфер Лочетта заявила, що відсутність такого механізму створить прогалину в контролі за обмеженнями.

«Без незалежної групи експертів ця Рада втрачає своє головне джерело неупередженої, заснованої на фактах інформації про порушення санкцій, що створює прогалину в моніторингу, яка вигідна лише іранському режиму й тим, хто отримує вигоду від ухилення від цих заходів», – заявила Лочетта.

Росія та Китай натомість заявили, що не визнають відновлення санкцій ООН проти Тегерана. Москва та Пекін наполягають, що обмеження були скасовані в межах ядерної угоди 2015 року. Обидві країни також звинуватили західних членів Ради Безпеки у політизації її діяльності.

«Ми наполегливо закликаємо західних колег припинити свої вкрай небезпечні дії щодо Ірану, які загрожують ще більшим ускладненням врегулювання кризи в Перській затоці. Єдиний спосіб вирішити розбіжності та розвіяти занепокоєння щодо іранської ядерної програми – це політичні та дипломатичні зусилля», – заявив постійний представник Росії при ООН Василій Небензя.

Санкції ООН проти Ірану поновили у 2025 році після того, як Франція, Велика Британія та Німеччина звинуватили Тегеран у порушенні ядерної угоди 2015 року, покликаної не допустити створення Іраном ядерної зброї. Тегеран заперечує, що прагне отримати ядерну зброю.

Відновлення санкцій також передбачало повернення незалежної групи експертів, яка мала контролювати виконання обмежень та надавати Радбезу рекомендації щодо подальших дій. Водночас протягом останнього року група фактично не працювала, оскільки члени Ради Безпеки не змогли досягти консенсусу щодо призначення її складу.

Нагадаємо, Китай також виступив проти ухваленого Конгресом США законопроєкту про санкції проти Росії та Ірану. У Пекіні заявили, що американські обмеження не повинні впливати на економічну й торговельну співпрацю Китаю з іншими державами.