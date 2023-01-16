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Британська розвідка повідомила, чи вдалося ЗСУ зберегти свої позиції у Соледарі

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Британська розвідка повідомила, чи вдалося ЗСУ зберегти свої позиції у Соледарі
ЗСУ продовжують поступово просувати свою лінію фронту на схід
фото: Генштаб

За даними розвідки,останні шість тижнів і Росія, і Україна досягли обмежених успіхів у різних секторах

За даними британської розвідки, станом на 15 січня Збройні сили України майже напевно зберігали позиції в Соледарі, на північ від Бахмута, перед атаками групи «Вагнера». Цими вихідними на Кремінському та Бахмутському ділянках Донбаського фронту тривали запеклі бої. Про це повідомляє міністерство оборони Великої Британії у Twitter.

Бойові дії навколо Кремінної характеризувались складною серією локальних атак та контратак у лісистій місцевості. «Однак загалом ЗСУ продовжують поступово просувати свою лінію фронту на схід, на околицю міста Кремінна», – наголошується у зведенні.

За останні шість тижнів і Росія, і Україна досягли обмежених успіхів у різних секторах. «У цих обставинах ключове оперативне завдання для обох сторін полягає у тому, щоб формувати з'єднання незадіяних, боєздатних військ, які можуть використати тактичні успіхи для створення оперативних проривів»,– зазначають у міноборони Британії.

Нагадаємо, триває 327-ма доба повномасштабної війни Росії проти України. Противник веде наступальні дії на Бахмутському та Авдіївському напрямках та зазнає значних втрат у живій силі. За минулу добу підрозділи Сил оборони відбили атаки окупантів в районах населених пунктів Білогорівка Луганської області та Верхньокам’янське, Краснополівка, Спірне, Сіль, Бахмут, Кліщіївка, Новобахмутівка, Велика Новосілка, Пречистівка, Красногорівка, Побєда, Новомихайлівка, Водяне, Майорськ та Мар’їнка на Донеччині. 

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Теги: розвідка росія Міноборони Україна британська розвідка Бахмут Соледар ЗСУ

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