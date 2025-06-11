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Косово відкриває двері перед мігрантами, депортованими зі США

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
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Косово відкриває двері перед мігрантами, депортованими зі США
США тиснуть на балканські країни, аби ті прийняли мігрантів, депортованих Сполученими Штатами
фото: Reuters

Країна протягом року готова прийняти пів сотні мігрантів, депортованих зі Сполучених Штатів

Уряд Косова готовий тимчасово прийняти мігрантів у межах переселення їх до третіх країн. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на речника уряду Перпаріма Крієзіу, якого цитує косовська служба «Радіо Свобода».

За словами Кріезіу, до 50 осіб протягом року «можуть бути тимчасово переселені в країну з метою сприяння їхньому безпечному поверненню до країни походження». «Уряд висловив готовність долучитися, з можливістю вибору осіб із запропонованого списку, якщо вони відповідають певним критеріям, пов'язаним з верховенством права і громадським порядком», – каже він.

Нагадаємо, газета The Washington Post повідомлялося, що адміністрація президента США Дональда Трампа цього тижня готується розпочати переміщення тисяч іноземців, які незаконно перебувають у Сполучених Штатах, на військову базу США в Гуантанамо. Іноземні громадяни, яких розглядають для відправлення, походять із різних країн. Серед них сотні з дружніх європейських країн, зокрема Великої Британії, Італії, Франції, Німеччини, Ірландії, Бельгії, Нідерландів, Литви, Польщі, Туреччини та України, а також з інших частин світу, зокрема багато з Гаїті.

Підготовка включає медичне обстеження 9 тис. людей, щоб визначити, чи достатньо вони здорові для відправлення до Гуантанамо, відомого своєю історією як в'язниця для підозрюваних у тероризмі та людей, захоплених на полях битв після подій 11 вересня.

Раніше стало відомо, що керівники Служби імміграційного та митного контролю США (ICE) дали доручення своїм підлеглим збільшити кількість затримань мігрантів.

Як повідомлялося, адміністрація президента Дональда Трампа вимагає від Сербії й інших балканських країн прийняти мігрантів, депортованих зі США. Білий дім США продовжує відправляти запити до країн Балканського регіону, і це частина його стратегії пошуку іноземних урядів, готових приймати мігрантів, яких Вашингтон депортує.

До слова, адміністрація президента США Дональда прийняла рішення анулювати тимчасовий правовий статус для 530 тис. мігрантів з Куби, Гаїті, Нікарагуа і Венесуели, які проживають в США. 

 

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Теги: США мігранти Косово депортація

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