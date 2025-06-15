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У Тегерані після ізраїльської атаки виникла масштабна пожежа на нафтосховищі

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
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У Тегерані після ізраїльської атаки виникла масштабна пожежа на нафтосховищі
Масштабна пожежа на нафтосховищі у Тегерані
фото: соціальні мережі

Ізраїль атакував нафтові сховища Ірану

Цієї ночі Ізраїль завдав ударів по нафтових об'єктах Ірану. Під ударами опинились нафтові бази в районі Шахран, на заході Тегерана, а також газовий комплекс South Pars. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на іранські ЗМІ.

У Тегерані зафіксовано потужні вибухи та пожежі, деякі з них потрапили на відео очевидців. Тим часом Іран заявляє про часткову зупинку виробництва газу, однак офіційно заперечує серйозні пошкодження.

За повідомленням The New York Times, Ізраїль завдав удару по головному резервуару з бензином у Тегерані, розташованому на північних схилах гір, що спричинило потужні вибухи.

За словами представника міністерства нафти Ірану, резервуари вибухали один за одним, а ситуація створює загрозу серйозних руйнувань у житлових кварталах, розташованих поблизу.

Місцевий житель одного з багатоповерхових будинків, що знаходиться просто навпроти місця вибухів, заявив: «Сила вибухів була такою, що це відчувалося, наче землетрус».

Після атак на Іран, ізраїльський міністр оборони Ізраїлю Ісраель Кац написав:

У Тегерані після ізраїльської атаки виникла масштабна пожежа на нафтосховищі фото 1

Водночас Ізраїль перебував під ракетною атакою. Армія оборони Ізраїлю повідомила, що системи оборони працюють над перехопленням загрози. За повідомленням іранських ЗМІ, Іран визначив декілька цілей для ударів:

  • аеропорт Бен-Гуріон;
  • порт Хайфи;
  • газовий термінал в Ашкелоні;
  • ядерний об'єкт у Дімоні.

В ізраїльських ЗМІ повідомляється, що у місті Хайфа прогриміли численні вибухи.

Удари Ірану по Ізраїлю

Увечері 13 червня стало відомо, що Тегеран запустив понад 100 балістичних ракет по території Ізраїлю. Axios повідомило, що ізраїльські системи протиракетної оборони випустили десятки ракет Arrow, щоб спробувати перехопити атаку.

Ізраїльський чиновник уточнив, що американські війська також допомагають Ізраїлю перехоплювати ракети.

Міністр оборони Ізраїля Ісраель Кац заявив, що Іран перейшов червоні лінії, коли наважився запустити ракети по цивільних населених пунктах в Ізраїлі. Ізраїльський прем'єр Беньямін Нетаньягу у вечірньому відео звернувся безпосередньо до іранського народу, закликавши «встати, щоб ваші голоси почули».

Він сказав, що Ізраїль бореться не проти людей, а проти іранського уряду і цей режим, за його словами, ніколи не був слабшим.

За даними ЦАХАЛ, під час обстрілу з боку Ірану було випущено менше ніж 100 ракет. Більшість ракет були збиті або не досягли цілей, але є декілька влучань.

Ізраїль атакував Іран

У ніч проти 13 червня Ізраїль розпочав масштабні удари по ядерних та військових об'єктах Ірану, атакувавши Тегеран, Нетензі та інші міста. За даними Reuters, щонайменше 20 високопоставлених іранських командирів убито внаслідок ізраїльських ударів. Ізраїль заявив, що обманом змусив лідерів військово-повітряних сил Ірану зібратися на нараду перед ударом.

Згодом стало відомо, що Ізраїль готував операцію з жовтня 2024 року. Причиною атаки є розробка ядерної зброї Іраном, яку ізраїльський уряд вважає «екзистенційною загрозою». 

Ізраїль, Іран, Ірак, Йорданія і Сирія закрили свої повітряні простори після того, як Ізраїль завдав ударів по військових і ядерних об'єктах в Ірані. Світові авіакомпанії змінюють маршрути або скасовують рейси.

Ізраїль оголосив про закриття дипломатичних місій по всьому світу після ударів по Ірану. «З огляду на останні події, ізраїльські місії по всьому світу будуть закриті, а консульські послуги не надаватимуться», – йдеться в повідомленні посольства у Києві.

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Теги: пожежа нафтопродукти Ізраїль Іран Йорданія

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