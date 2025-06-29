Снайпер ЗСУ назвав головні цілі Росії на фронті влітку

Росія навмисно відкриває активні бойові дії у Харківській та Запорізькій областях, щоб відтягнути українські резерви

Замість штурму, як це було на початку повномасштабного вторгнення, Росія тепер нищить критичну інфраструктуру міст

Росія більше не намагається захопити українські міста силою, а обрала стратегію повного руйнування інфраструктури. Як інформує «Главком», про це заявив військовий блогер, аеророзвідник і снайпер ЗСУ, сержант 59-ї бригади Олександр Карпюк, відомий як Serg Marco.

За його словами, ситуація в Сумах – ілюстрація нової тактики окупантів. Замість штурму, як це було на початку повномасштабного вторгнення, Росія тепер нищить критичну інфраструктуру міст: електроенергію, зв’язок, водопостачання. Таким чином населені пункти стають непридатними для життя і автоматично втрачають значення як стратегічні пункти оборони.

«Це вже спрацювало в Селидовому, Новогродівці та частково в Покровську. Тепер така ж модель застосовується до Сум», – зазначає Карпюк. Мета – не просування вглиб міста, а його оточення або обхід після виснаження.

Інша складова плану РФ – прорив на Дніпропетровщину. За словами Serg Marco, саме цей регіон уразливий, бо не має такої системи оборони, яку українські військові створювали роками на Донбасі. Якщо ворог прорветься туди, то дрони, бронетехніка і жива сила можуть створити суттєву загрозу для міст на кшталт Павлограда чи навіть Дніпра.

Також Росія навмисно відкриває активні бойові дії на інших напрямках – зокрема, у Харківській та Запорізькій областях – щоб відтягнути українські резерви. Це класична тактика багатофронтового тиску, яка працює лише у разі недостатньої концентрації сил оборони.

Нагадаємо, літній наступ Росії в України триває лише кілька тижнів, демонструючи при цьому рекордну кількість атак на кількох фронтах, однак він уже зазнає невдачі.

Також українські військові щодня відбивають «шалені атаки» російських загарбників на Новопавлівському, Покровському, Краматорському та Торецькому напрямках.

Раніше головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський повідомив, що цьогорічна хвиля намагань «літнього наступу» ворога з території РФ захлинається так само, як торік. Просування російських військ у прикордонні Сумщини станом на цей тиждень зупинено, лінія бойового зіткнення – стабілізована

Як повідомлялося, аналітичний ресурс DeepState повідомляє про захоплення російськими окупаційними військами населених пунктів Андріївка та Костянтинопіль на Донеччині. Крім того, за даними ресурсу, ворог досяг просування поблизу Олексіївки, Дніпроенергії та у Шевченку.