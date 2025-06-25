Скільки часу Ірану потрібно для запуску нової ядерної програми? Віткофф розповів деталі

Спецпредставник президента США заявив, що відновлення іранських ядерних потужностей займе роки

Ядерна програма Ірану зазнала серйозного удару, і її відновлення може тривати роки. Про це заявив спеціальний представник президента США з питань Близького Сходу Стів Віткофф в ефірі Fox News, передає «Главком».

«Більшість, якщо не всі центрифуги, були пошкоджені або знищені таким чином, що їм буде майже неможливо відновити цю програму. На мою думку, і на думку багатьох інших експертів, які бачили необроблені дані, це займе роки», – сказав він.

Посадовець підкреслив, що удари США по трьох об’єктах завдали настільки серйозних пошкоджень, що повноцінне відновлення центрифуг є майже нереальним. Також спецпредставник різко розкритикував публікації в медіа, в яких йшлося про збереження іранського ядерного потенціалу.

Спецпредставник США назвав подібні повідомлення «абсолютно абсурдними» і закликав провести розслідування щодо можливого витоку секретної інформації. «Це державна зрада. Тому це слід розслідувати. І той, хто це зробив, хто б за це не ніс відповідальності, має бути притягнутий до відповідальності. Це може зашкодити життям у майбутньому», – наголосив Віткофф.

Нагадаємо, «Главком» повідомляв, що CNN із посиланням на джерела в американській розвідці повідомив, що попри удари, ядерну інфраструктуру Ірану не було ліквідовано повністю. Журналісти писали, що заяви Дональда Трампа та міністра оборони Піта Гегсета про фактичне знищення ядерної програми Ірану є дещо гіперболізованими. Водночас у повідомленні вказано, що оцінка може змінитись після того, як з'являться додаткові розвідувальні дані про удари.

До слова, віцепрезидент США Джей Ді Венс заявив, що Іран більше не здатен створити ядерну зброю після того, як американські удари зруйнували його інфраструктуру. «Іран був дуже близький до того, щоб мати ядерну зброю. Тепер Іран не здатен створити ядерну зброю з тим обладнанням, яке у нього є, тому що ми його знищили», – сказав він.

Як відомо, Сполучені Штати долучилися до військової операції Ізраїлю, завдавши ударів по ядерних і військових об’єктах на території Ірану. За словами Трампа, було уражено три іранські об’єкти – Фордо, Натанз і Ісфахан. Усі літаки після виконання завдання покинули повітряний простір Ірану.