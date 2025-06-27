У травні Росія 888 раз використала хімічну зброю проти ЗСУ

Згідно зі звітом ОЗХЗ, Росія застосовує іритант сльозогінної дії, який заборонений для використання як метод ведення війни

Російські військові застосовують хімічну зброю проти ЗСУ. Інформацію про використання підтвердила організація із заборони хімічної зброї. За даними Генштабу, лише протягом травня агресор 888 разів застосовував небезпечні хімічні сполуки на полі бою. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки.

Згідно зі звітом ОЗХЗ, Росія систематично використовує хімічну зброю проти українських військових.

«Йдеться про іритант сльозогінної дії, який заборонений для використання в якості методу ведення війни. Відповідні хімічні сполуки були виявлені у гранатах, які використовувалися російською армією проти Сил оборони України», – зазначили у центрі.

Це вже третій звіт ОЗХЗ, який підтверджує, що Росія систематично і цілеспрямовано порушує Конвенцію про заборону хімічної зброї.

«За даними Генштабу, лише протягом травня 2025 року агресор 888 разів застосовував небезпечні хімічні сполуки на полі бою. Систематично і цілеспрямовано скоюючи подібні злочини, Росія прагне зруйнувати систему міжнародного права», - наголосили в Центрі стратегічних комунікацій.

Нагадаємо, російські загарбники знову атакували Дніпропетровщину. Під удар потрапило місто Самар. Станом на 14:11 у лікарні помер 46-річний чоловік, поранений під час сьогоднішньої ракетної атаки на Самар. Загалом росіяни вбили п’ятьох людей.

Постраждалих станом на зараз 23. З них четверо у важкому стані.