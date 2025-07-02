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Росія вдарила по Харкову безпілотниками

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
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Росія вдарила по Харкову безпілотниками
Харків атакували безпілотники
фото з відкритих джерел

Під ударом був Новобаварський район

У ніч на 2 липня російська окупаційна армія атакувала Харків. У місті виникла пожежа, є пошкодження будинків. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на мера Харкова Ігоря Терехова.

За інформацією Терехова, під ударом російських безпілотників опинився Новобаварський район.

«Внаслідок удару по Новобаварському району, горить одноповерхова нежитлова споруда. Інформація щодо постраждалих наразі не надходила. Обстеження місць, прилеглих до удару, триває», – пише Терехов.

Терехов додав, що крім пожежі на місці прильоту у Новобаварському районі, вибиті шибки у прилеглих будинках. 

Як стало відомо пізніше, пожежу на місці прильоту у Новобаварському районі локалізовано.

«Двоє людей евакуйовані «Червоним Хрестом» з будинків, поблизу яких стався удар. Постраждалих на дану хвилину немає», – зазначив Терехов.

Раніше ми писали, що Головне управління розвідки встановило особи російських військовослужбовців, причетних до ракетного удару по місту Суми 3 червня 2025 року. Внаслідок удару тоді загинули шестеро людей. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на пресслужбу ГУР.

За даними української розвідки, до артилерійського обстрілу агресор застосував реактивну батарею РСЗВ БМ-21 «Град» 30-го мотострілецького полку (в/ч 72162). Вогневі позиції полку були розташовані в районі села Апанасовка Курської області РФ.

Нагадаємо, російські війська атакували центр міста Суми. Унаслідок удару є загиблі й постраждалі. Окупанти вранці 3 червня за допомогою реактивної системи залпового вогню вдарили по місту, влучивши пʼять разів. Пошкоджено медичний заклад, автівки та будинки.

Як відомо, Російська Федерація скоїла понад 137 тис. воєнних злочинів на території України за час повномасштабної війни.

До слова, президент Володимир Зеленський підписав документи для ратифікації угоди про створення Спецтрибуналу щодо злочину агресії РФ проти України. За словами глави України, угода була підписана нещодавно між нашою державою та Радою Європи і тепер має бути оперативно ратифікована, щоб розпочати процес створення трибуналу.

Теги: безпілотник пожежа Харків

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