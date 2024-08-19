ЗСУ показали нові кадри знищення противника на Курщині (відео)
Опубліковано кадри зачистки Курської області РФ
Сил спеціальних операцій опублікували нові кадри роботи бійців в Курській області Росії. Окупанти намагаються укриватися в промзонах, на обладнаних позиціях і у цивільних будинках.
«Воїни одного з підрозділів ССО України демонструють частину своєї роботи по виявленню та знищенню ворожих сил» – ідеться в підписі до відео.
🔥У ССО показали кадри знищення противника на Курщині. pic.twitter.com/OxduXKm1yk— ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) August 19, 2024
Зазначається, що засідки, штурми, наведення артилерії та взяття полонених – щоденна робота операторів Сил спеціальних операцій на території противника.
Нагадаємо, росіяни заявляють про знищення третього мосту через річку Сейм на Курщині. Російські блогери заявили, що було знищено третій і останній міст через річку Сейм у Глушківському районі Курщини.
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