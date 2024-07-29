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Олексій Копитько Експерт та блогер

Жахливі злочини Путіна. Йому не допоможе навіть власна пропаганда

glavcom.ua
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Загальновизнаним фактом є те, що Росія вкрала десятки тисяч дітей України. Путін за це отримав міжнародний ордер
фото з відкритих джерел

«Російські «рятувальники» спочатку спричинили загибель 150 дітей, а потім під приводом «захисту» інших вбили ще сотні»

Російська пропаганда та офіційні особи вже кілька днів кривляються на тему вбитих українських дітей. Вони почали розігрівати цей сюжет заздалегідь, щоб сьогодні випнути історію «дітей Донбасу» і переключити увагу.

Така підготовка свідчить, наскільки невпевнено почувається Росія в контексті теми українських дітей.

Загальновизнаним фактом є те, що Росія вкрала десятки тисяч дітей України. Путін за це отримав міжнародний ордер.

Спроби розповісти (щоб зняти звинувачення), що «врятували», навіть у нейтральних для РФ аудиторіях розбиваються однією тезою – якби Росія не напала на Україну, нікого б не довелося «рятувати». Якби росіяни не вбили мирних людей, діти не стали б сиротами, не довелося б шукати їм нові сім'ї та будинки.

Ще один складний для РФ момент – кількість загиблих та постраждалих українських дітей.

Згідно з офіційними даними, за 8 років – 2014-лютий 2022 – загинуло 152 дитини. Я не пам'ятаю всю структуру цих жертв, але головна причина – це підриви дітей на розтяжках та різноманітних боєприпасах в ОРДЛО, у тому числі – у глибокому тилу «ЛДНР». Де, в принципі, не було українських військ. А також випадки, коли російські чи місцеві бойовики помилково чи п'яно/під наркотою стріляли не туди.

За вкрай неповними даними, з лютого 2022 року загинуло вже 563 дитини. Ця страшна цифра може бути значно вищою, бо ми дуже приблизно знаємо про втрати в Маріуполі, інші міста Донецької та Луганської областей, які російські окупанти просто зрівняли із землею. Також немає повної статистики щодо окупованих територій після їх захоплення росвійськами.

Тобто російські «рятувальники» спочатку спричинили загибель 150 дітей, а потім під приводом «захисту» інших убили ще сотні. Те, що зовсім не тримається в голові: значна частина вбитих Росією дітей в Україні – російськомовні, в т.ч. - Етнічно росіяни.

Впевнений, серед російських високопосадовців є чимало тих, хто усвідомлює, які жахливі злочини чинить Росія. І наскільки брехливими та абсурдними є відмовки.

Все це не пройде даремно, заподіяне зло повертається. Коли (не якщо, а коли) з російськими бонзами, їхніми близькими чи обслугою буде щось погане, в душі вони розумітимуть – за що.

А ті, хто прямо замішаний, вже давно переконалися – відплата невідворотна. Або у вигляді справедливого суду, чи альтернативної справедливої ​​формі.

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Джерело
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Теги: путін діти пропаганда росія окупанти

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