У Львові відкрився другий рекрутинговий центр до армії (фото)

У рекрутинговому центрі доступні вакансії для водіїв, медиків, стрільців, діловодів, бухгалтерів, кухарів, ремонтників та інших спеціальностей

Сьогодні, 8 серпня, у Львові відкрився другий центр рекрутингу української армії. Наразі там доступно 10 тис. вакансій. Про це повідомляє Міністерство оборони України.

Рекрутинговий центр працює за адресою пр. Червоної Калини 72 а. До нього можна також звернутися за телефоном: +380 (98) 818 53 81.

Міноборони зазначає, що наразі у рекрутинговому центрі доступні понад 10 тис. вакансій, зокрема для водіїв, медиків, стрільців, діловодів, бухгалтерів, кухарів, ремонтників та інших спеціальностей. Також відвідувачі можуть прямо на місці спробувати себе у ролі оператора БПЛА на симуляторі.

«Наша першочергова задача – забезпечити високу якість роботи центрів рекрутингу. Кожен, хто звертається, отримує всебічну допомогу: від консультацій до сприяння у долученні на службу у бажану військову частину», – сказав уповноважений Міністерства оборони України з питань рекрутингу Олексій Бежевець.

Нагадаємо, що перший в Україні центр рекрутингу української армії відкрили у Львові в лютому 2024 року.

До слова, у березні 2024 року у Запоріжжі відкрився другий в Україні рекрутинговий центр для ЗСУ. Центр працюватиме як консультативно-інформаційний офіс, який, за необхідності, здійснюватиме супровід зарахування охочих вступити до Сил оборони. Зокрема, громадяни можуть отримати тут інформацію про вакантні посади в українському війську та консультації щодо усіх питань.