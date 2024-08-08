Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

У Львові відкрився другий рекрутинговий центр до армії (фото)

Наталія Порощук
glavcom.ua
telegram social img facebook social img
У Львові відкрився другий рекрутинговий центр до армії (фото)
У рекрутинговому центрі доступно понад 10 тисяч вакансій
фото: Міноборони

У рекрутинговому центрі доступні вакансії для водіїв, медиків, стрільців, діловодів, бухгалтерів, кухарів, ремонтників та інших спеціальностей

Сьогодні, 8 серпня, у Львові відкрився другий центр рекрутингу української армії. Наразі там доступно 10 тис. вакансій. Про це повідомляє Міністерство оборони України.

Рекрутинговий центр працює за адресою пр. Червоної Калини 72 а. До нього можна також звернутися за телефоном: +380 (98) 818 53 81.

У Львові відкрився другий рекрутинговий центр до армії (фото) фото 1

Міноборони зазначає, що наразі у рекрутинговому центрі доступні понад 10 тис. вакансій, зокрема для водіїв, медиків, стрільців, діловодів, бухгалтерів, кухарів, ремонтників та інших спеціальностей. Також відвідувачі можуть прямо на місці спробувати себе у ролі оператора БПЛА на симуляторі.

У Львові відкрився другий рекрутинговий центр до армії (фото) фото 2

«Наша першочергова задача – забезпечити високу якість роботи центрів рекрутингу. Кожен, хто звертається, отримує всебічну допомогу: від консультацій до сприяння у долученні на службу у бажану військову частину», – сказав уповноважений Міністерства оборони України з питань рекрутингу Олексій Бежевець.

У Львові відкрився другий рекрутинговий центр до армії (фото) фото 3

Нагадаємо, що перший в Україні центр рекрутингу української армії відкрили у Львові в лютому 2024 року.

До слова, у березні 2024 року у Запоріжжі відкрився другий в Україні рекрутинговий центр для ЗСУ. Центр працюватиме як консультативно-інформаційний офіс, який, за необхідності, здійснюватиме супровід зарахування охочих вступити до Сил оборони. Зокрема, громадяни можуть отримати тут інформацію про вакантні посади в українському війську та консультації щодо усіх питань.

Читайте також:

 

Теги: Львів ЗСУ військові військовозобов'язаний війна Україна українці

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Найпопулярнішим авто серед українців є Volkswagen
Які авто найпопулярніші серед українців: статистика
2 серпня, 11:42
Військові, які займаються розмінуванням територій поза зоною бойових дій, отримують 100 тис. грн виплати
Зарплата військовослужбовців: що змінилося з 1 серпня
1 серпня, 13:20
Від початку доби відбулося 108 бойових зіткнень з російськими загарбниками
Карта бойових дій в Україні станом на 31 липня 2024 року
31 липня, 00:31
Мінфін вважає, що підвищення ПДВ стане додатковим тягарем для вразливих категорій населення
Підвищення ПДВ. Мінфін оцінив пропозицію
26 липня, 19:03
Влада Польщі попередила про можливий наплив біженців з України
Влада Польщі попередила про можливий наплив біженців з України
24 липня, 23:30
Боєць бригади «Азов» також розповів, що йому довелося підписати контракт про нерозголошення інформації про комп’ютерну гру
Боєць «Азова» став героєм комп'ютерної гри S.T.A.L.K.E.R. 2 (відео)
23 липня, 02:31
Вступ до університетів на наступний навчальний рік триває
Литва припиняє безкоштовне навчання для українських студентів
15 липня, 17:59
Мін'юст США вилучив два доменні імені та перевірив 986 акаунтів у мережі X, пов'язаних із ботофермою, яку розробила російська державна медіа-мережа RT
У США виявлена російська ботоферма. Деталі від ISW
10 липня, 07:17
Байден переконаний: «Україна може і зупинить Путіна»
Хто зупинить Путіна? Байден зробив потужну заяву на підтримку України
10 липня, 06:21

Події в Україні

Операція в Курській області та медалі на Олімпіаді у греко-римській боротьбі. Головне за 8 серпня
Операція в Курській області та медалі на Олімпіаді у греко-римській боротьбі. Головне за 8 серпня
У Львові відкрився другий рекрутинговий центр до армії (фото)
У Львові відкрився другий рекрутинговий центр до армії (фото)
Прикордонники попереджають про затори на кордоні з Польщею
Прикордонники попереджають про затори на кордоні з Польщею
Чи будуть відключення світла 9 серпня: прогноз «Укренерго»
Чи будуть відключення світла 9 серпня: прогноз «Укренерго»
У тимчасово окупованому Маріуполі встановили пам'ятник адміралу Ушакову (фото)
У тимчасово окупованому Маріуполі встановили пам'ятник адміралу Ушакову (фото)
Окупанти зменшили кількість атак КАБами по Харківській області
Окупанти зменшили кількість атак КАБами по Харківській області

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
31K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 8 серпня: ситуація на фронті
28K
Як закінчиться війна Росії проти України? Прогноз від американського історика
25K
Прогноз магнітних бур на 7-9 серпня: якою буде сонячна активність
21K
Бої у Курську: Росія накинулася на Британію
12K
«Полтавський танк». Хижняк здобув для України третє золото Олімпіади у Парижі
9675
Карта повітряних тривог України онлайн: де є загроза станом на зараз

Новини

За день ДТЕК повернув світло 10 тис. родин, що були без електрики через обстріли
Сьогодні, 19:32
Атомна генерація забезпечує 60% споживання електроенергії – Галущенко
Сьогодні, 14:42
Запорізька область під масованим вогнем: понад 500 обстрілів за добу
Сьогодні, 07:31
«Ця медаль, заради якої я жив»: Хижняк прокоментував свою перемогу на Олімпіаді
Сьогодні, 05:05
Операція ЗСУ в Курській області: всі подробиці
Вчора, 20:47
Українські поля у зоні бойових дій забруднені нікелем – дослідження американської компанії
Вчора, 17:26

Прес-релізи

Нові ідеї на українському ринку праці. У Києві пройшов головний кадровий форум
Нові ідеї на українському ринку праці. У Києві пройшов головний кадровий форум
19 липня, 16:09
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua