Влада спростувала інформацію про вибухи в Києві (оновлено)

Повітряна тривога була повʼязана з загрозою застосування балістичного озброєння

У Києві після оголошення повітряної тривоги пролунали вибухи. Міський голова Віталій Кличко повідомляв про роботу ППО.

Згодом у КМВА спростували інформацію про вибухи в Києві та про роботу ППО на території столиці, повідомивши, що не відповідають дійсності.

«Повітряна тривога повʼязана з загрозою застосування балістичного озброєння! Прямуйте до укриттів!» – заявив начальник КМВА Сергій Попко.

Нагадаємо, у Києві та низці областей оголошено повітряну тривогу. Повітряні сили повідомили про загрозу балістики з півночі. Також окупанти атакують ударними БпЛА.

Карта тривог має такий вигляд:

Мешканцям областей, де оголошено тривогу, варто пройти в укриття.