Влада спростувала інформацію про вибухи в Києві (оновлено)
Повітряна тривога була повʼязана з загрозою застосування балістичного озброєння
У Києві після оголошення повітряної тривоги пролунали вибухи. Міський голова Віталій Кличко повідомляв про роботу ППО.
Згодом у КМВА спростували інформацію про вибухи в Києві та про роботу ППО на території столиці, повідомивши, що не відповідають дійсності.
«Повітряна тривога повʼязана з загрозою застосування балістичного озброєння! Прямуйте до укриттів!» – заявив начальник КМВА Сергій Попко.
Нагадаємо, у Києві та низці областей оголошено повітряну тривогу. Повітряні сили повідомили про загрозу балістики з півночі. Також окупанти атакують ударними БпЛА.
Карта тривог має такий вигляд:
Мешканцям областей, де оголошено тривогу, варто пройти в укриття.
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