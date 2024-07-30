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Влада спростувала інформацію про вибухи в Києві (оновлено)

Юлія Войцехівська
glavcom.ua
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Влада спростувала інформацію про вибухи в Києві (оновлено)
фото ілюстративне

Повітряна тривога була повʼязана з загрозою застосування балістичного озброєння

У Києві після оголошення повітряної тривоги пролунали вибухи. Міський голова Віталій Кличко повідомляв про роботу ППО.

Згодом у КМВА спростували інформацію про вибухи в Києві та про роботу ППО на території столиці, повідомивши, що не відповідають дійсності.

«Повітряна тривога повʼязана з загрозою застосування балістичного озброєння! Прямуйте до укриттів!» – заявив начальник КМВА Сергій Попко.

Нагадаємо, у Києві та низці областей оголошено повітряну тривогу. Повітряні сили повідомили про загрозу балістики з півночі. Також окупанти атакують ударними БпЛА.

Карта тривог має такий вигляд: 

Влада спростувала інформацію про вибухи в Києві (оновлено) фото 1

Мешканцям областей, де оголошено тривогу, варто пройти в укриття.

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Теги: окупанти укриття озброєння тривога

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