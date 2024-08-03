У Сирського фронт – уся країна. Генерал Гнатов розповів про стосунки з головкомом

Командувач Об'єднаних сил ЗСУ бригадний генерал Андрій Гнатов (на фото на передньому плані) і Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський на Донбасі

«Головнокомандувач та інші командири постійно на фронті, незалежно від того, де вони перебувають фізично»

Командувач Об’єднаних сил ЗСУ Андрій Гнатов в ексклюзивному інтерв’ю для «Главкома» розповів, що постійно спілкується з головнокомандувачем Олександром Сирським, їхні стосунки – офіційно-ділові, як і має бути між начальником і підлеглим.

Гнатов переконаний, що Збройні Сили як інституція і головнокомандувач як очільник цієї інституції викладаються, наскільки це можливо, щоб досягти успіху у виконанні поставлених їм завдань.

«Спілкування у нас з головнокомандувачем постійне, стосунки – офіційно-ділові, як і має бути між начальником і підлеглим», – зазначає командувач Об’єднаних сил ЗСУ.

Гнатов розповів, що насправді головнокомандувач та інші командири, якими він керує, постійно на фронті, незалежно від того, де вони перебувають фізично.

Посада Головнокомандувача Збройних Сил, пояснює командувач Об’єднаних сил ЗСУ, передбачає розуміння, ухвалення стратегічних рішень, керування багатьма процесами одночасно, його фронт – це, за великим рахунком, вся країна.

«На мою думку, він навіть у ті короткі часи, коли має можливість відпочити, все одно на фронті, тому що в цей час для нього готуються звіти, формуються якісь масиви даних, пропозиції, і головнокомандувач за це візьметься відразу ж, як тільки включиться в роботу», – каже генерал Гнатов.

Командувач Об’єднаних сил ЗСУ бачить великий обсяг польових поїздок Сирського. Але, зауважує Гнатов, на його думку, ефективність посадової особи такого рівня не залежить лише від того, скільки разів він з’явився, умовно кажучи, на лінії фронту. Треба розуміти, наголошує генерал, що певні заходи проводяться тільки в такий спосіб, на фронті. Зокрема й тоді, коли потрібно сприяти морально-психологічному стану, підняти дух наших воїнів.

Нагадаємо, гарантувати, що ротації військових відбудуться і в яких масштабах вони пройдуть, – передчасно. Про це в ексклюзивному інтерв’ю «Главкому» повідомив командувач Об’єднаних сил ЗСУ, командувач оперативно-стратегічного угруповання військ «Хортиця» бригадний генерал Андрій Гнатов.

До слова, полковник Еміль Ішкулов, якого нещодавно відсторонили від командування 80-ю окремою десантно-штурмовою Галицькою бригадою, повідомив «Главкому», що він повторно спілкувався із головнокомандувачем ЗСУ Олександром Сирським, але «до спільного знаменника не прийшли». За словами Ішкулова, відеозвернення командирів підрозділів 80-ї бригади, яке облетіло інтернет 29 липня, не мало результату - полковника на посаду не повернуть. Водночас Ішкулов побачив позитив у тому, що Сирський зателефонував йому і почув його бачення.