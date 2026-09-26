«Вибори» на окупованих територіях. Україна ввела санкції проти 44 осіб

До санкційного списку потрапили російська пропагандистка Ірина Куксенкова та колишній український депутат Юрій Онищук

Президент України Володимир Зеленський увів у дію рішення Ради національної безпеки і оборони про застосування санкцій проти осіб, причетних до проведення незаконних «виборів» до Державної думи РФ на тимчасово окупованих територіях України. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Офіс президента.

Відповідний указ Зеленський підписав 26 вересня. Санкції запроваджено проти 44 фізичних осіб, які діють в інтересах Росії та сприяють окупації українських територій. У додатку до рішення РНБО йдеться, зокрема, про блокування активів, припинення торговельних операцій, заборону передання технологій та низку інших обмежень.

Йдеться про осіб, причетних до організації та участі у російських «виборах» на тимчасово окупованих територіях Донецької, Луганської, Херсонської та Запорізької областей, у Криму та Севастополі.

Серед найвідоміших фігурантів списку – російська пропагандистка та воєнна кореспондентка «Первого канала» Ірина Куксенкова. Вона систематично працювала на окупованих територіях України, зокрема знімала сюжети у Гостомелі та Маріуполі. За даними ГУР, Куксенкова підтримує російську агресію та поширює кремлівські пропагандистські наративи.

Під санкції потрапив і Юрій Онищук. Після окупації Мелітополя він почав співпрацювати з росіянами, а нині очолює регіональне відділення російської партії «Справедливая Россия – За правду» на окупованій частині Запорізької області та є депутатом створених Росією «законодавчих зборів».

До переліку також увійшла низка кандидатів, яких російські партії висували на незаконних виборах в окупованому Криму. Зокрема, у документі фігурують Максим Кабанов, Роман Юхненко, Олександр Баранов, Петро Вакуленко, Іван Павличенко та інші. Російські джерела підтверджували їхнє висування у кримських округах від «Справедливой России», КПРФ, «Нових людей», ЛДПР та інших партій.

Україна наголошує, що проведені Росією на окупованих територіях «вибори» не мають юридичної сили та порушують міжнародне право. Міністерство закордонних справ має поінформувати ЄС, США та інші держави про нові українські санкції та порушити питання про запровадження аналогічних обмежень партнерами.

Радник – уповноважений президента з питань санкційної політики Владислав Власюк зазначив, що окупація не надає Росії суверенітету над захопленими територіями, а жодні проведені там «вибори», «референдуми» чи створені окупантами округи не змінюють їхнього статусу.

Нагадаємо, раніше Канада, Австралія, Нова Зеландія, Норвегія та Сполучене Королівство засудили проведення «виборів» до Держдуми РФ на тимчасово окупованих територіях України. Країни наголосили, що ці регіони є частиною України, і проведення фальшивих виборів не може змінити статус цих територій згідно з міжнародним правом.