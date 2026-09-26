Головна Країна Політика
search button user button menu button

«Вибори» на окупованих територіях. Україна ввела санкції проти 44 осіб

Ірина Сторожук
glavcom.ua
Ірина Сторожук
google social img telegram social img facebook social img
«Вибори» на окупованих територіях. Україна ввела санкції проти 44 осіб
Псевдовибори на тимчасово окупованій території Херсонщини, вересень 2026 року
фото: окупаційна адміністрація Херсонської області

До санкційного списку потрапили російська пропагандистка Ірина Куксенкова та колишній український депутат Юрій Онищук

Президент України Володимир Зеленський увів у дію рішення Ради національної безпеки і оборони про застосування санкцій проти осіб, причетних до проведення незаконних «виборів» до Державної думи РФ на тимчасово окупованих територіях України. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Офіс президента.

Відповідний указ Зеленський підписав 26 вересня. Санкції запроваджено проти 44 фізичних осіб, які діють в інтересах Росії та сприяють окупації українських територій. У додатку до рішення РНБО йдеться, зокрема, про блокування активів, припинення торговельних операцій, заборону передання технологій та низку інших обмежень.

Йдеться про осіб, причетних до організації та участі у російських «виборах» на тимчасово окупованих територіях Донецької, Луганської, Херсонської та Запорізької областей, у Криму та Севастополі.

Серед найвідоміших фігурантів списку – російська пропагандистка та воєнна кореспондентка «Первого канала» Ірина Куксенкова. Вона систематично працювала на окупованих територіях України, зокрема знімала сюжети у Гостомелі та Маріуполі. За даними ГУР, Куксенкова підтримує російську агресію та поширює кремлівські пропагандистські наративи.

Під санкції потрапив і Юрій Онищук. Після окупації Мелітополя він почав співпрацювати з росіянами, а нині очолює регіональне відділення російської партії «Справедливая Россия – За правду» на окупованій частині Запорізької області та є депутатом створених Росією «законодавчих зборів».

До переліку також увійшла низка кандидатів, яких російські партії висували на незаконних виборах в окупованому Криму. Зокрема, у документі фігурують Максим Кабанов, Роман Юхненко, Олександр Баранов, Петро Вакуленко, Іван Павличенко та інші. Російські джерела підтверджували їхнє висування у кримських округах від «Справедливой России», КПРФ, «Нових людей», ЛДПР та інших партій.

Україна наголошує, що проведені Росією на окупованих територіях «вибори» не мають юридичної сили та порушують міжнародне право. Міністерство закордонних справ має поінформувати ЄС, США та інші держави про нові українські санкції та порушити питання про запровадження аналогічних обмежень партнерами.

Радник – уповноважений президента з питань санкційної політики Владислав Власюк зазначив, що окупація не надає Росії суверенітету над захопленими територіями, а жодні проведені там «вибори», «референдуми» чи створені окупантами округи не змінюють їхнього статусу.

Нагадаємо, раніше Канада, Австралія, Нова Зеландія, Норвегія та Сполучене Королівство засудили проведення «виборів» до Держдуми РФ на тимчасово окупованих територіях України. Країни наголосили, що ці регіони є частиною України, і проведення фальшивих виборів не може змінити статус цих територій згідно з міжнародним правом. 

Читайте також:

Теги: санкції Володимир Зеленський Україна окуповані території окупація Офіс президента Владислав Власюк

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Чому реформи не змінюють судову систему? Інтерв'ю з Оксаною Сироїд
Чому реформи не змінюють судову систему? Інтерв'ю з Оксаною Сироїд
8 вересня, 10:05
Удар по Запоріжжю, вибухи в окупованих Криму та Маріуполі: головне за ніч 7 вересня
Удар по Запоріжжю, вибухи в окупованих Криму та Маріуполі: головне за ніч 7 вересня
7 вересня, 05:31
За версією слідства, до спроби дискредитувати Ширшина можуть бути причетні троє
Підозрюваного у підкиданні наркотиків екскомбату бригади «Маґура» взято під варту
10 вересня, 17:49
Близько 43% російських НПЗ виведено з ладу українськими ударами, які палають після успішного ураження
Зеленський попередив Росію про відповідь на удари по енергетиці
11 вересня, 21:09
Учасники транспортної панелі обговорили розбудову євроколії та залучення інвестицій в інфраструктуру
Карпатський саміт: Словаччина передала Україні перші електровози
21 вересня, 02:05
Бригадний генерал Олексій Коваленко очолив Війська зв’язку та кібербезпеки
Зеленський призначив нового командувача Військ зв’язку та кібербезпеки ЗСУ
15 вересня, 20:33
Зеленський і Стубб обговорили новий пакет підтримки України
Фінляндія підготувала пакет підтримки України – Зеленський
17 вересня, 15:38
До операції залучили понад 300 працівників системи МВС
Іграшка допомогла врятувати трирічного хлопчика після майже доби пошуків
24 вересня, 15:03
Росія, США та Україна можуть провести тристоронню зустріч найближчим часом
Путін розповів про мирні пропозиції «на столі» та подальші кроки РФ
Вчора, 20:33

Політика

«Вибори» на окупованих територіях. Україна ввела санкції проти 44 осіб
«Вибори» на окупованих територіях. Україна ввела санкції проти 44 осіб
«Дорогий Петро Олексійовичу, тобі було лише 18». Дружина привітала Порошенка з днем народження архівними фото
«Дорогий Петро Олексійовичу, тобі було лише 18». Дружина привітала Порошенка з днем народження архівними фото
Новий міністр відновлення узяв собі в радники дружину заступника Буданова
Новий міністр відновлення узяв собі в радники дружину заступника Буданова
Стало відомо, хто офіційно дає поради Сергію Корецькому (документ)
Стало відомо, хто офіційно дає поради Сергію Корецькому (документ)
Призначено виконувача обов’язків керівника Податкової служби
Призначено виконувача обов’язків керівника Податкової служби
Звільнено заступника державного секретаря Кабміну
Звільнено заступника державного секретаря Кабміну

Найпопулярніше

За тиждень За три дні За день
371K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 26 вересня: ситуація на фронті
152K
Карта повітряних тривог України онлайн 26 вересня 2026
66K
Сі Цзіньпін у Білому домі згадав про пастку Фукідіда: що це означає
55K
Кремль відповів на нову пропозицію Зеленського стосовно мирних переговорів
53K
Кремль запропонував Зеленському переговори, пообіцявши «гарантії безпеки»
50K
Вибори до Держдуми: як ми програли вибори на окупованих територіях

Новини

В Україні до 19°, місцями дощитиме, туман: погода на 25 вересня 2026 року
Вчора, 05:59
В Україні пройдуть значні дощі: погода на 24 вересня 2026 року
24 вересня, 05:59
Зеленський запропонував Росії переговори стосовно ситуації в Чорному морі
23 вересня, 17:08
В Україні до 18°, місцями значні дощі, грози: погода на 23 вересня 2026 року
23 вересня, 05:59
Американський військовий літак розбився біля авіабази в Німеччині
22 вересня, 17:47
Українці в Німеччині можуть втратити допомогу: на що звернути увагу
22 вересня, 12:00

Прес-релізи

У Києві відбудеться Тотальний PR марафон 2026
У Києві відбудеться Тотальний PR марафон 2026
14 вересня, 15:40
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua