Кремль зробив заяву після слів Трампа про вибори в Україні

Пєсков стверджує, що Зеленський «не виявляє політичної волі» для завершення війни

Речник Кремля Дмитро Пєсков заявив, що президент України Володимир Зеленський нібито не виявляє політичної волі для завершення війни. Так він пояснив слова президента США Дональда Трампа про необхідність обрати нового українського лідера. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на представника російського диктатора.

Пєсков заявив, що Трамп пов’язує можливість завершення війни з готовністю українського президента взяти на себе політичну відповідальність за відповідні рішення.

«Трамп сказав, що він вважає, що настав час для нового президента. Чому? Тому що президент України має ухвалити дуже відповідальні й дуже складні рішення для зупинення цієї війни. Або Зеленський бере на себе таку відповідальність, виявляє таку політичну волю, або він цього не робить», – сказав речник Кремля.

За словами Пєскова, наразі Зеленський нібито не готовий до таких кроків. Водночас він не навів жодних доказів своїх тверджень щодо позиції українського президента.

Варто нагадати, що раніше Дональд Трамп заявив, що Україні час обрати нового президента. Його слова пролунали на тлі дискусій про можливі шляхи завершення російсько-української війни та подальші переговори. За словами американського президента, Володимир Зеленський міг завершити війну вже «багато разів», але він нібито цього не хоче.