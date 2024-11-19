ЗСУ вперше атакували військовий об'єкт на території РФ ракетами Atacms

ЗСУ атакували військові склади у Брянській області

Сьогодні, 19 листопада, вперше ЗСУ завдали удар по військовому обʼєкту на території Росії балістичними ракетами Atacms виробництва США. Про це повідомляє журналіст Юрій Бутусов.

Генштаб зауважував, що у ніч проти 19 листопада підрозділи ЗСУ, у взаємодії з іншими складовими Сил оборони, завдали удару по арсеналу 1046 центру матеріально-технічного забезпечення у районі міста Карачев Брянської області РФ.

💥💥💥У Брянській області пролунав сильний вибух з подальшою пожежою на 67-му арсеналі ГРАУ (Головне ракетно-артилерійське управління) РФ pic.twitter.com/xROyYFhPFJ — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) November 19, 2024

За інформацією, Генштабу цієї ночі було зафіксовано 12 вторинних вибухів та детонація в районі цілі.

Нагадаємо, президент США Джо Байден за два місяці до закінчення своєї каденції уперше дозволив українським військовим використати далекобійні ракети Atacms для ударів по території Росії. Дозвіл використовувати ракети великої дальності, відомі як армійські тактичні ракетні системи, або Atacms, став відповіддю на рішення Росії залучити війська КНДР для війни проти України, пояснили чиновники.