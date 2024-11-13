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Маску знайшлось місце у майбутній адміністрації Трампа

Ірина Озтурк
glavcom.ua
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Маску знайшлось місце у майбутній адміністрації Трампа
фото з відкритих джерел

Маск стане керівником нового відомства в адміністрації обраного президента США Дональда Трампа

Бізнесмени Ілон Маск і Вівек Рамасвамі будуть призначені на посади глав Департаменту державної ефективності (DOGE). Про це пише NPR з посиланням на заяву республіканця Дональда Трампа.

«Разом ці два чудові американці прокладуть шлях для моєї адміністрації з демонтажу урядової бюрократії, скорочення надлишкових правил, скорочення марнотратних витрат і реструктуризації федеральних агентств», – підкреслив обраний президент США.

До слова, підприємець та мільярдер Ілон Маск на своїй сторінці у соціальній мережі X написав, що його призначення є загрозою не для демократії, а для бюрократії. Таким чином він відповів на слова нинішнього глави держави Джо Байдена та віцепрезидентки Камали Гарріс, які називали республіканця «загрозою демократії».

«Загроза демократії? Ні, загроза бюрократії», – заявив Маск. Підприємець пообіцяв створити «максимальну прозорість» у діях нового міністерства під його керівництвом. За словами Маска, для цього всі звіти публікуватимуться в режимі онлайн. Він також пообіцяв формувати список «найтупіших витрат доларів платників податків».

«Це буде надзвичайно трагічно і водночас дуже цікаво», – упевнений Маск.

Нагадаємо, політичний комітет America PAC американського мільярдера Ілона Маска витратив близько $200 млн на підтримку президентської кампанії Дональда Трампа, який переміг на виборах у США. 

Раніше Трамп оголосив, що колишній директор Національної розвідки США Джон Реткліфф обійме посаду голови ЦРУ. Призначення набуде чинності після початку нового президентського терміну ексглави Білого дому. Реткліфф обіймав посаду керівника Нацрозвідки США за першої адміністрації республіканця з 26 травня 2020 року по 20 січня 2021 року.

До слова, Трамп визначився з кандидатурою нового міністра оборони США. Переможець на президентських виборах в США висуне на посаду нового міністра оборони телеведучого Піта Хегсета

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Теги: США Дональд Трамп політика вибори у США Ілон Маск президент

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