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Сили оборони уразили ракетами Atacms російську радіолокаційну станцію «Небо-М»

Ростислав Вонс
glavcom.ua
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Сили оборони уразили ракетами Atacms російську радіолокаційну станцію «Небо-М»
Знищення радіолокаційної станції ворога дасть змогу ефективно використовувати крилаті ракети Storm Shadow і Scalp-Eg
фото: Facebook/Генштаб

У противника залишилося лише 10 працюючих систем «Небо-М»

Підрозділи ракетних військ Збройних сил України вдарили балістичними ракетами Atacms по російській радіолокаційній станції «Небо-М». Її знищення суттєво знижує здатність армії РФ виявляти, відстежувати і перехоплювати аеродинамічні та балістичні цілі. Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

«РЛС «Небо-М» є дуже складним об'єктом для ураження, що працює в стелс-режимі, скануючи горизонт у пошуках повітряних об’єктів. За наявною інформацією, в противника залишилося лише 10 працюючих систем цього типу, вартість кожної з яких оцінюється у понад $100 млн», – йдеться в повідомленні.

Як зазначає Генштаб, знищення РЛС «Небо-М» створить сприятливий «повітряний коридор» для ефективного використання крилатих ракет Storm Shadow і Scalp-Eg.

Нагадаємо, напруга на фронті зростає, російські війська активізували наступ на сході України. Особливо запеклі бої точаться на Луганщині та Донеччині, де ворог, користуючись перевагою в артилерії та живій силі, намагається прорвати оборону українських військ.

Як повідомлялося, росіяни стверджують, ніби в ніч на 3 жовтня дрони масовано атакували чотири їхні області. Мовляв, окупанти збили 113 дронів.

До слова, командувач Сухопутних військ України Олександр Павлюк повідомив, що з 22 по 29 вересня українські сили знищили понад 300 одиниць техніки російських військ на фронті. Це включає як бронетехніку, так і автомобільні засоби.

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Теги: окупанти ЗСУ війна Генштаб військова техніка

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Сили оборони уразили ракетами Atacms російську радіолокаційну станцію «Небо-М»
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