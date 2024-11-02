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Чим Росія озброїла перекинуті до кордонів з Україною війська КНДР? Деталі від ГУР

Наталія Порощук
glavcom.ua
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Чим Росія озброїла перекинуті до кордонів з Україною війська КНДР? Деталі від ГУР
Підготовка військ КНДР відбувається на п’ятьох полігонах далекого Сходу РФ
фото: Korea News Service via AP (ілюстративне)

Військові КНДР отримали від РФ трохи приладів нічного бачення, тепловізорів, коліматорних прицілів та біноклів, за даними розвідки

В останній тиждень жовтня 2024 року РФ перекинула з російського приморського краю до районів поблизу з Україною понад 7 тис. солдатів армії КНДР. Вона озброїла їх 60 мм мінометами, автоматами АК-12 та кулеметами. Про це повідомляє Головне управління розвідки Міністерства оборони України.

«Північнокорейські війська переміщували за допомогою щонайменше 28 військово-транспортних бортів ПКС РФ. КНДРівців Москва озброїла, зокрема, 60 мм мінометами, автоматами АК-12, кулеметами РПК/ПКМ, снайперськими гвинтівками  СВД/СВЧ, ПТРК «Фєнікс» та РПГ-7», – йдеться у повідомленні розвідки.

Також, за словами ГУР, військовим КНДР видали трохи приладів нічного бачення, тепловізорів, коліматорних прицілів та біноклів. Розвідка нагадує, що підготовка військ КНДР відбувається на п’ятьох полігонах далекого Сходу РФ

Нагадаємо, держсекретар США Ентоні Блінкен заявив, що у Курську область було перекинуто до восьми тисяч військових із КНДР.

Раніше президент України Володимир Зеленський заявив в інтерв’ю південнокорейському телеканалу KBS, що російський диктатор Володимир Путін залучив північнокорейських військових у війну проти України, щоб уникнути додаткової мобілізації в Росії. Зеленський додав, що наразі у підготовчих російських таборах перебуває 3 тис. північнокорейських військових, їхня кількість найближчим часом зросте до 12 тис.

Як повідомлялося, Рада Безпеки ООН зібралася для обговорення питання розгортання північнокорейських військових на фронті в Україні. Представник України Сергій Кислиця на засіданні Ради безпеки ООН заявив, що північнокорейські військові можуть розпочати безпосередню участь у бойових діях проти ЗСУ вже в листопаді.

Раніше генеральний секретар НАТО Марк Рютте підтвердив залучення Росією північнокорейських військових у війні проти України. За його словами, військові підрозділи з КНДР наразі розгорнуто у Курській області РФ. Про це генсек Альянсу заявив на брифінгу. 

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Теги: росія війна військові Північна Корея Україна озброєння фронт росіяни

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