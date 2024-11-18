Україна планує здійснити перші далекобійні удари
США дозволили Україні завдавати ударів углиб Росії
Адміністрація Джо Байдена скасувала обмеження, які забороняли Україні використовувати американське озброєння для ударів по території Росії.
Найближчими днями, як повідомляється, Україна планує здійснити перші далекобійні удари, хоча подробиці операції не розголошуються з міркувань безпеки. Очікується, що для ударів будуть використані ракети Atacms з дальністю до 306 км.
Що скажу?
- Вірю, я повірив. Я писав, що це очікуване рішення після виборів. Незалежно від результату.
- Так, всім було начхати на червоні лінії від Пітуна. Вся справа у виборах. Панове демократи, ви помилилися.
- Формальний привід ідеальний – армія КНДР тут. Хоча не було б його – був би інший.
- Так, це казка про втрачений час. І, що ще гірше, втрачені життя. Як і в історії з наданням зброї.
- Докорінно це ситуацію не змінить. Але буде трохи легше нам і трохи гірше їм. Вже добре.
- У росіян все теж в цілому дуже не добре, тому будь-який тиск рано чи пізно може довести їх до кабзди.
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