Головна Світ Соціум
search button user button menu button

Генштаб підтвердив влучання у військовий склад у Брянській області

Наталія Порощук
glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
Генштаб підтвердив влучання у військовий склад у Брянській області
Під Брянськом палають склади боєприпасів
фото: скріншот з відео

На військовому складі було зафіксовано 12 вибухів

У ніч проти 19 листопада підрозділи ЗСУ, у взаємодії з іншими складовими Сил оборони, завдали вогневого ураження по арсеналу 1046 центру матеріально-технічного забезпечення у районі міста Карачев Брянської області РФ. Про це повідомляє Генштаб.

«Станом на 02.30 цієї ночі зафіксовано 12 вторинних вибухів та детонація в районі цілі. Ураження складів з боєприпасами для армії російських окупантів з метою припинення збройної агресії РФ проти України триватиме», – йдеться у повідомленні.

Генштаб зробив анонс: «Далі буде…».

Нагадаємо, що під Брянськом палав 67 склад зберігання боєприпасів та ракетного озброєння.

До слова, у ніч на 28 серпня у Россошанському районі Воронезької області після атаки безпілотника виникла пожежа поблизу вибухонебезпечних об'єктів. Про це заявив губернатор Воронезької області РФ Олександр Гусєв.

Теги: склад зброї росія росіяни окупанти війна Генштаб Україна озброєння

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

У Брянській області постраждали склади боєприпасів
Сили оборони уразили склади боєприпасів у Брянській області
10 листопада, 11:28
Безпілотники атакували Підмосков’я
Дрони атакували Підмосков’я: виникли пожежі (відео)
10 листопада, 08:43
Наслідки влучання авіабомби в супермаркет Харкова
Рятувальники показали наслідки влучання КАБа в Харкові: більше 10 постраждалих
4 листопада, 01:24
ЗСУ отримають щонайменше 212 бронемашин Stryker
ЗСУ отримають від США важливу техніку проти солдатів КНДР - Forbes
3 листопада, 15:03
Кредит на 50 мільярдів доларів, про який оголосили США та союзники, Креммер назвав дуже важливим рішенням
МВФ назвав головну загрозу для України 2025 року
27 жовтня, 17:58
Українці потребують фінансової підтримки
ООН виділяє $20 млн на допомогу вразливим категоріям українців
25 жовтня, 15:53
Митна система Туреччини не дозволяє експорт військових товарів до Росії
Туреччина заборонила експорт американських товарів військового призначення до РФ – FT
22 жовтня, 21:09
Зеленський на зустрічі з журналістами, 21 жовтня 2024 р.
Візит міністра оборони США до Києва. Зеленський оприлюднив деталі
22 жовтня, 14:57
Цими вихідними дрони СБУ, ССО та ГУР принесли нові «санкції»
Найкращий переговорник, якого ми можемо відправити в РФ
22 жовтня, 10:16

Соціум

Генштаб підтвердив влучання у військовий склад у Брянській області
Генштаб підтвердив влучання у військовий склад у Брянській області
Росія почала серійне виробництво сховищ від ядерного вибуху
Росія почала серійне виробництво сховищ від ядерного вибуху
Російський полк 20-ї мотострілецької дивізії дезертував з фронту: названо кількість солдат
Російський полк 20-ї мотострілецької дивізії дезертував з фронту: названо кількість солдат
У притулках для українців у Нідерландах напружена ситуація
У притулках для українців у Нідерландах напружена ситуація
Парламент Канади засяяв кольорами українського прапора
Парламент Канади засяяв кольорами українського прапора
Південна Корея екстрадувала до США росіянина: у чому звинувачують чоловіка
Південна Корея екстрадувала до США росіянина: у чому звинувачують чоловіка

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
105K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 19 листопада: ситуація на фронті
80K
Польські прикордонники вилучили паспорт у шестирічного сина ексдепутатки Київради
41K
«Час грає проти нас». Командир «Азова» звернувся до військового командування
38K
Карта повітряних тривог України онлайн 19 листопада 2024
27K
Українська співачка купила БТР для Збройних сил
16K
Міноборони анонсувало реформування системи мобілізації

Новини

Росіяни у Глухові вбили матір та дитину, «Хезболла» погодилась на перемир'я з Ізраїлем: головне за ніч
Сьогодні, 07:00
Мінлиива хмарність та сильний вітер: прогноз погоди на 19 листопада
Сьогодні, 05:50
Друга тривога у Києві тривала більше години
Сьогодні, 03:34
19 листопада: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:05
Світ реагує на дозвіл Україні бити по Росії, влада Москви заявила про удари БпЛА: головне за ніч
Вчора, 07:00
На Заході дощитиме, на решті території сухо: прогноз погоди на 18 листопада
Вчора, 06:00

Прес-релізи

Соцопитування: більшість українців не підтримують підвищення податків і критикують політику влади
Соцопитування: більшість українців не підтримують підвищення податків і критикують політику влади
29 жовтня, 11:05
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua