Генштаб підтвердив влучання у військовий склад у Брянській області

На військовому складі було зафіксовано 12 вибухів

У ніч проти 19 листопада підрозділи ЗСУ, у взаємодії з іншими складовими Сил оборони, завдали вогневого ураження по арсеналу 1046 центру матеріально-технічного забезпечення у районі міста Карачев Брянської області РФ. Про це повідомляє Генштаб.

«Станом на 02.30 цієї ночі зафіксовано 12 вторинних вибухів та детонація в районі цілі. Ураження складів з боєприпасами для армії російських окупантів з метою припинення збройної агресії РФ проти України триватиме», – йдеться у повідомленні.

💥💥💥У Брянській області пролунав сильний вибух з подальшою пожежою на 67-му арсеналі ГРАУ (Головне ракетно-артилерійське управління) РФ pic.twitter.com/xROyYFhPFJ — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) November 19, 2024

Генштаб зробив анонс: «Далі буде…».

Нагадаємо, що під Брянськом палав 67 склад зберігання боєприпасів та ракетного озброєння.

До слова, у ніч на 28 серпня у Россошанському районі Воронезької області після атаки безпілотника виникла пожежа поблизу вибухонебезпечних об'єктів. Про це заявив губернатор Воронезької області РФ Олександр Гусєв.