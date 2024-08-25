ISW нарахував 250 важливих цілей у Росії, по яких можна вдарити Atacms

Україна могла б атакувати 17 ворожих аеродромів західними ракетами

Удари ЗСУ далекобійною зброєю по російських військових цілях у тилу Росії мають вирішальне значення для зниження військової спроможності ворога на фронті. Зняття обмежень на удари західною зброєю дозволять ЗСУ вразити широке коло важливих цілей. Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW).

«ISW оцінює, що в Росії в межах досяжності ракет Atacms, які Сполучені Штати надали Україні, перебуває щонайменше 250 військових і воєнізованих об'єктів. Тільки 17 із цих 250 об'єктів є аеродромами, і малоймовірно, що російські військові перекинули активи з усіх інших 233 об'єктів», – пишуть аналітики.

Фахівці зауважили, що ця оцінка ігнорує широкий спектр іншої інфраструктури, що використовується Росією для підтримки військових операцій проти України.

Серед зазначених 250-ти об'єктів – великі військові бази, станції зв'язку, логістичні центри, ремонтні майстерні, паливні склади, склади боєприпасів і постійні штаби, з яких вкрай складно або неможливо швидко перекинути активи чи швидко укріпити їх.

«Ці об'єкти підтримують російське командування та управління, розвідку, рекогносцировку, забезпечують логістичну та ремонтну підтримку російських військ, які воюють в Україні та в Курській області. Таким чином, заяви про те, що немає ніякої користі в наданні Україні можливості використовувати Atacms в Росії, без урахування сотень інших об'єктів, що підтримують війну Росії проти України, будуть неповними, і таким чином, неправильними», – зазначають аналітики.

За даними ISW, російські сили зміцнили всі об'єкти в РФ від потенційних українських ударів або розосередили активи по всьому глибокому тилу.

«Російським силам, імовірно, доведеться передислокувати засоби ППО і РЕБ з усієї Росії, а також з лінії фронту в Україні, щоб забезпечити необхідне покриття для тилових районів у Росії в межах досяжності поставленої Заходом зброї, що, можливо, створить умови для України для розширення власних авіаційних операцій уздовж лінії фронту», – додали експерти.

Нагадаємо, що Сполучені Штати, як і раніше, не хочуть дозволяти Україні використовувати далекобійну зброю, надану США, в Курській області. Натомість Вашингтон вважає, що ці ракети краще використовувати для продовження атак по тимчасово окупованому Криму.

До слова, якщо США дозволять Україні бити американською зброєю вглиб російської території, то це допоможе ЗСУ втримати російські території у Курській області.