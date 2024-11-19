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Макрон підтримав дозвіл США на українські удари Atacms по Росії

Ірина Міллер
glavcom.ua
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Макрон підтримав дозвіл США на українські удари Atacms по Росії
Президент Франції вважає, що спільна декларація саміту G20 виграла б, якби була більш чіткою щодо конфлікту в Україні
фото з відкритих джерел

Макрон зауважив, що єдиною силою, яка сьогодні ескалює конфлікт, є Росія

Президент Франції Еммануель Макрон вважає рішення США дозволити Україні використовувати ракети великої дальності вглиб території Росії цілком правильним. Про це він заявив у понеділок на полях саміту G20 у Ріо-де-Жанейро, повідомляє Monde.

«Це абсолютно правильне рішення, я розумію, що воно також було викликане глибокою зміною в цьому конфлікті, яку не можна недооцінювати, а саме залученням північнокорейських військ на бік Росії», – сказав президент Франції журналістам. 

Макрон додав, що єдиною силою, яка сьогодні ескалює конфлікт, є Росія, що залучила на свій бік Північну Корею, яка є дуже агресивною державою з ядерною програмою, з ракетами дуже великої дальності.

«Тож це дійсно перелом у цій війні, який призвів до такого вибору американців», – наголосив Макрон. 

Президент Франції вважає, що спільна декларація саміту G20 виграла б, якби була більш чіткою щодо конфлікту в Україні, і що вона «не відповідає тим формулам, які ми вже змогли отримати».

У цій декларації члени групи, до якої входить і Росія, заявили, що підтримують «будь-яку конструктивну ініціативу», спрямовану на досягнення «справедливого і тривалого миру» в Україні, не засуджуючи при цьому російське вторгнення.  

Нагадаємо, президент США Джо Байден за два місяці до закінчення своєї каденції уперше дозволив українським військовим використати далекобійні ракети Atacms для ударів по території Росії. Про це пише New York Times із посиланням на американських посадовців. Дозвіл використовувати ракети великої дальності, відомі як армійські тактичні ракетні системи, або Atacms, став відповіддю на рішення Росії залучити війська КНДР для війни проти України, пояснили чиновники.

Раніше міністр оборони США Ллойд Остін відхилив прохання президента України Володимира Зеленського про пріорітетне постачання Україні американських Atacms.

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Теги: зброя Франція ЗСУ Україна конфлікт президент Еммануель Макрон декларація росія

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