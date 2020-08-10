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    У світі

    З'явилися деталі наїзду автозаку на натовп протестувальників у Мінську

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    Люди&nbsp;підбігли на допомогу постраждалим від наїзду, але в них кинули світло-шумові гранати - З'явилися деталі наїзду автозаку на натовп протестувальників у Мінську
    Люди підбігли на допомогу постраждалим від наїзду, але в них кинули світло-шумові гранати
    Фото: Nexta

    Один з мітингувальників стрибнув на бампер машини і його ледь не роздавило

    Автозак білоруських силовиків протаранив натовп протестувальників у Мінську.

    Про це повідомляє «Єврорадіо».

    За даними кореспондентка видання, вочевидь, водій хотів налякати протестувальників і рухався з великою швидкістю. Один з мітингувальників стрибнув на бампер машини і його ледь не роздавило. Чоловік весь у крові, медики намагаються його реанімувати.

    За даними «МБХ-медиа», постраждалого забрали в лікарню. Tut.by пише, що інші підбігли на допомогу, але в них кинули світло-шумові гранати. Люди почали кричати «Вбивці!» ОМОНівцям.

    Відомо про другого постраждалого, у нього відкритий перелом, його також забрали лікарі.

    Як відомо, активісти у Мінську зводять барикади, у відповідь ОМОН застосовує гумові кулі та водомети.

    Нагадаємо, у неділю ввечері у різних містах Білорусі силовики почали затримувати людей.

    Також правоохоронці у центрі столиці Білорусі використовують світло-шумові гранати. А на вулиці Неміги у Мінську відбувся наїзд автозаку правоохоронців на натовп протестувальників.

    Зазначимо, що літак Лукашенка ввечері 9 серпня вилетів з Мінська.

    Як відомо, ЦВК Білорусі оголосила перші результати виборів президента. Також оприлюднено протокол, де програв Лукашенко.

    Кандидатка Світлана Тихановська заявила про перемогу на трьох виборчих дільницях у Мінську та пообіцяла «всіма законними методами захищати вибір білорусів».

    Нагадаємо, екзитпол дає Лукашенку 79,7% голосів, а Тихановській – 6,8%. Щоправда, під час проведення опитування третина виборців відмовилася відповідати, за кого віддала свій голос. Явка виборців склала майже 80%.

    За інформацією незалежних спостерігачів, явка на деяких дільницях перевищила 100%.

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