З'явилися деталі наїзду автозаку на натовп протестувальників у Мінську
Один з мітингувальників стрибнув на бампер машини і його ледь не роздавило
Автозак білоруських силовиків протаранив натовп протестувальників у Мінську.
Про це повідомляє «Єврорадіо».
За даними кореспондентка видання, вочевидь, водій хотів налякати протестувальників і рухався з великою швидкістю. Один з мітингувальників стрибнув на бампер машини і його ледь не роздавило. Чоловік весь у крові, медики намагаються його реанімувати.
За даними «МБХ-медиа», постраждалого забрали в лікарню. Tut.by пише, що інші підбігли на допомогу, але в них кинули світло-шумові гранати. Люди почали кричати «Вбивці!» ОМОНівцям.
Відомо про другого постраждалого, у нього відкритий перелом, його також забрали лікарі.
Як відомо, активісти у Мінську зводять барикади, у відповідь ОМОН застосовує гумові кулі та водомети.
Нагадаємо, у неділю ввечері у різних містах Білорусі силовики почали затримувати людей.
Також правоохоронці у центрі столиці Білорусі використовують світло-шумові гранати. А на вулиці Неміги у Мінську відбувся наїзд автозаку правоохоронців на натовп протестувальників.
Зазначимо, що літак Лукашенка ввечері 9 серпня вилетів з Мінська.
Як відомо, ЦВК Білорусі оголосила перші результати виборів президента. Також оприлюднено протокол, де програв Лукашенко.
Кандидатка Світлана Тихановська заявила про перемогу на трьох виборчих дільницях у Мінську та пообіцяла «всіма законними методами захищати вибір білорусів».
Нагадаємо, екзитпол дає Лукашенку 79,7% голосів, а Тихановській – 6,8%. Щоправда, під час проведення опитування третина виборців відмовилася відповідати, за кого віддала свій голос. Явка виборців склала майже 80%.
За інформацією незалежних спостерігачів, явка на деяких дільницях перевищила 100%.