З'явилися деталі наїзду автозаку на натовп протестувальників у Мінську



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Люди підбігли на допомогу постраждалим від наїзду, але в них кинули світло-шумові гранати Фото: Nexta

Один з мітингувальників стрибнув на бампер машини і його ледь не роздавило

Автозак білоруських силовиків протаранив натовп протестувальників у Мінську.

Про це повідомляє «Єврорадіо».

За даними кореспондентка видання, вочевидь, водій хотів налякати протестувальників і рухався з великою швидкістю. Один з мітингувальників стрибнув на бампер машини і його ледь не роздавило. Чоловік весь у крові, медики намагаються його реанімувати.

За даними «МБХ-медиа», постраждалого забрали в лікарню. Tut.by пише, що інші підбігли на допомогу, але в них кинули світло-шумові гранати. Люди почали кричати «Вбивці!» ОМОНівцям.

Відомо про другого постраждалого, у нього відкритий перелом, його також забрали лікарі.

Як відомо, активісти у Мінську зводять барикади, у відповідь ОМОН застосовує гумові кулі та водомети.

Нагадаємо, у неділю ввечері у різних містах Білорусі силовики почали затримувати людей.

Також правоохоронці у центрі столиці Білорусі використовують світло-шумові гранати. А на вулиці Неміги у Мінську відбувся наїзд автозаку правоохоронців на натовп протестувальників.

Зазначимо, що літак Лукашенка ввечері 9 серпня вилетів з Мінська.

Як відомо, ЦВК Білорусі оголосила перші результати виборів президента. Також оприлюднено протокол, де програв Лукашенко.

Кандидатка Світлана Тихановська заявила про перемогу на трьох виборчих дільницях у Мінську та пообіцяла «всіма законними методами захищати вибір білорусів».

Нагадаємо, екзитпол дає Лукашенку 79,7% голосів, а Тихановській – 6,8%. Щоправда, під час проведення опитування третина виборців відмовилася відповідати, за кого віддала свій голос. Явка виборців склала майже 80%.

За інформацією незалежних спостерігачів, явка на деяких дільницях перевищила 100%.