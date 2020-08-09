Літак Лукашенка полетів з Мінська



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Лайнер Bombardier Challenger 850 з бортовим номером EW-301PJ вилетів з Мінська ввечері 9 серпня Скріншот з сайту PlaneFinder

Наразі невідомо, хто саме перебуває на борту літака

Один з літаків, який пов'язують із сім'єю президента Білорусі Олександра Лукашенка, під кінець дня голосування на виборах вилетів з Мінська до Туреччини.

Маршрут польоту літака Олександра Лукашенка був помічений на сайті PlaneFinder.

Лайнер Bombardier Challenger 850 з бортовим номером EW-301PJ вилетів з Мінська ввечері 9 серпня. Пунктом його призначення було місто Бодрум на південному заході Туреччини.

Наразі невідомо, хто саме вирушив на цьому борту. Немає інформації й про те, чи перебуває на ньому сам Лукашенко, однак ще перед виборами білоруські телеграм-канали повідомляли про підготовку літака до польоту.

Його, зокрема, обстежували сапери, що, зазвичай, вони роблять під час підготовки борту до польоту самого глави держави.

Нагадаємо, у неділю ввечері у різних містах Білорусі силовики почали затримувати людей.

Також правоохоронці у центрі столиці Білорусі використовують світло-шумові гранати. А на вулиці Неміги у Мінську відбувся наїзд автозаку правоохоронців на натовп протестувальників.

Як відомо, ЦВК Білорусі оголосила перші результати виборів президента.

Також оприлюднено протокол, де програв Лукашенко.

Кандидатка Світлана Тихановська заявила про перемогу на трьох виборчих дільницях у Мінську та пообіцяла «всіма законними методами захищати вибір білорусів».

Нагадаємо, екзитпол дає Лукашенку 79,7% голосів, а Тихановській – 6,8%. Щоправда, під час проведення опитування третина виборців відмовилася відповідати, за кого віддала свій голос. Явка виборців склала майже 80%.

За інформацією незалежних спостерігачів, явка на деяких дільницях перевищила 100%.

До слова, у неділю ввечері силовики перекрили центр Мінська.

За даними Центрвиборчкому, за чотири дні дострокового голосування на президентських виборах у Білорусі проголосували 41,7% виборців.