Активісти у Мінську зводять барикади: ОМОН застосовує гумові кулі та водомети трансляція



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Затримання одного із протестувальників у Білорусі Фото: Tut.by

Силовики почали штурм барикад

У Мінську незгодні з перемогою на виборах президента Білорусі Олександра Лукашенка зводять барикади зі сміттєвих баків та металевих парканів.

Як повідомляють білоруські ЗМІ, силовики у відповідь почали штурм барикад та застосовують гумові кулі.

Зокрема, видання «Медіазона» зазначає, що ОМОН використовує водомети.

Наразі ситуація у Мінську та інших містах Білорусі залишається напруженою.

Зазначимо, що літак Лукашенка ввечері 9 серпня вилетів з Мінська.

Нагадаємо, у неділю ввечері у різних містах Білорусі силовики почали затримувати людей.

Також правоохоронці у центрі столиці Білорусі використовують світло-шумові гранати. А на вулиці Неміги у Мінську відбувся наїзд автозаку правоохоронців на натовп протестувальників.

Як відомо, ЦВК Білорусі оголосила перші результати виборів президента.

Також оприлюднено протокол, де програв Лукашенко.

Кандидатка Світлана Тихановська заявила про перемогу на трьох виборчих дільницях у Мінську та пообіцяла «всіма законними методами захищати вибір білорусів».

Нагадаємо, екзитпол дає Лукашенку 79,7% голосів, а Тихановській – 6,8%. Щоправда, під час проведення опитування третина виборців відмовилася відповідати, за кого віддала свій голос. Явка виборців склала майже 80%.

За інформацією незалежних спостерігачів, явка на деяких дільницях перевищила 100%.

До слова, у неділю ввечері силовики перекрили центр Мінська.

За даними Центрвиборчкому, за чотири дні дострокового голосування на президентських виборах у Білорусі проголосували 41,7% виборців.