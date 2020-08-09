Автозак протаранив колону протестувальників у Мінську



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У Мінську розгораються акції протесту Фото: Nexta

Внаслідок наїзду щонайменше одна людина постраждала

На вулиці Неміги у Мінську відбувся наїзд автозаку правоохоронців на натовп протестувальників. Щонайменше одна людина постраждала, лежить у крові на асфальті.

Про це повідомляє телеканал «Настоящее время».

За словами очевидців, які спілкуються з журналістами телеканалу, правоохоронці у центрі столиці Білорусі використовують світло-шумові гранати.

Інформацію про наїзд автозаку підтверджує також телеграм-канал Nexta.

Нагадаємо, у неділю ввечері у різних містах Білорусі силовики почали затримувати людей.

Як відомо, ЦВК Білорусі оголосила перші результати виборів президента.

Також оприлюднено протокол, де програв Лукашенко.

Кандидатка Світлана Тихановська заявила про перемогу на трьох виборчих дільницях у Мінську та пообіцяла «всіма законними методами захищати вибір білорусів».

Нагадаємо, екзитпол дає Лукашенку 79,7% голосів, а Тихановській – 6,8%. Щоправда, під час проведення опитування третина виборців відмовилася відповідати, за кого віддала свій голос. Явка виборців склала майже 80%.

За інформацією незалежних спостерігачів, явка на деяких дільницях перевищила 100%.

До слова, у неділю ввечері силовики перекрили центр Мінська.

За даними Центрвиборчкому, за чотири дні дострокового голосування на президентських виборах у Білорусі проголосували 41,7% виборців.