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Окупанти незадоволені рівнем російської мови на окупованих територіях

Юлія Войцехівська
glavcom.ua
Окупанти незадоволені рівнем російської мови на окупованих територіях
Росія розглядає варіант створення мовних курсів для українців
фото з відкритих джерел

Росіяни скаржаться, що мешканці сіл лівого берега Дніпра не переходять на російську

На тимчасово окупованих територіях населення не переходить на російську мову при спілкуванні з ворогом. Про це повідомляє Центр національного спротиву.

«Так, російські окупаційні адміністрації Херсонщини отримали скарги від лікарів-гастролерів з РФ, що під час примусових оглядів мешканці сіл лівого берега Дніпра не переходили на російську мову», – йдеться  в повідомленні.

Центр нацспротиву зазначає, що в Росія розглядає варіант створення мовних курсів для українців, аби підвищити загальний рівень «рідної мови».

«Цей сюрреалізм добре демонструє «визволителів» та їх розповіді про «російські території», – додали у спротиві.

Нагадаємо, ворог насичує свої школи на тимчасово окупованих територіях пропагандою. Чергову партію з 2 тис. підручників завезли на Херсонщину. Традиційно до шкіл потрапили книги з «Історії Росії».

Водночас на тимчасово окуповані території також було ввезено підручники з української мови. Проте діти, які хочуть вивчати українську, матимуть для цього на тиждень лише 1 годину. А для вивчення української мови мають використовувати підручник росіян. Окупанти надрукували свій підручник, в якому українську мову виставляють як діалект російської й акцентують на «братерстві народів».

Як повідомлялося, на окупованих територіях Херсонської, Запорізької, Луганської та Донецької області падає середній рівень заробітної плати та зростає безробіття. 

До слова, на тимчасово окупованих територіях України з першого вересня 2024 року в усіх школах буде запроваджено новий предмет – курс з управління БпЛА

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Теги: росія окупанти пропаганда окуповані території

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