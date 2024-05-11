Окупанти незадоволені рівнем російської мови на окупованих територіях
Росіяни скаржаться, що мешканці сіл лівого берега Дніпра не переходять на російську
На тимчасово окупованих територіях населення не переходить на російську мову при спілкуванні з ворогом. Про це повідомляє Центр національного спротиву.
«Так, російські окупаційні адміністрації Херсонщини отримали скарги від лікарів-гастролерів з РФ, що під час примусових оглядів мешканці сіл лівого берега Дніпра не переходили на російську мову», – йдеться в повідомленні.
Центр нацспротиву зазначає, що в Росія розглядає варіант створення мовних курсів для українців, аби підвищити загальний рівень «рідної мови».
«Цей сюрреалізм добре демонструє «визволителів» та їх розповіді про «російські території», – додали у спротиві.
Нагадаємо, ворог насичує свої школи на тимчасово окупованих територіях пропагандою. Чергову партію з 2 тис. підручників завезли на Херсонщину. Традиційно до шкіл потрапили книги з «Історії Росії».
Водночас на тимчасово окуповані території також було ввезено підручники з української мови. Проте діти, які хочуть вивчати українську, матимуть для цього на тиждень лише 1 годину. А для вивчення української мови мають використовувати підручник росіян. Окупанти надрукували свій підручник, в якому українську мову виставляють як діалект російської й акцентують на «братерстві народів».
Як повідомлялося, на окупованих територіях Херсонської, Запорізької, Луганської та Донецької області падає середній рівень заробітної плати та зростає безробіття.
До слова, на тимчасово окупованих територіях України з першого вересня 2024 року в усіх школах буде запроваджено новий предмет – курс з управління БпЛА.
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