Лукашенко разом Путіним раптово взялися перевіряти ядерну зброю

Білорусь перевірить весь комплекс заходів від планування, підготовки та застосування ударів тактичними ядерними боєприпасами

Перевірка засобів-носіїв тактичної ядерної зброї Білорусі буде синхронізована з Росією

Відповідно до розпорядження Олександра Лукашенка, білоруські військовослужбовці проводять перевірку засобів-носіїв тактичної ядерної зброї. Про це повідомляє Міністерство оборони Білорусі.

За словами голови Міністерства оборони Білорусі Віктора Хреніна, розпорядження від Лукашенка було отримано сьогодні, 7 травня. Зокрема до готовності до виконання завдань приводиться дивізіон оперативно-тактичного комплексу «Іскандер» і ескадрилья літаків Су-25.

«Перевірку буде проведено відповідно строго до регламенту часу, встановленого головнокомандувачем. Під час неї буде перевірено весь комплекс заходів від планування, підготовки та застосування ударів тактичними ядерними боєприпасами», – додав міністр оборони Білорусі.

Як повідомив держсекретар Ради безпеки Білорусі Олександр Вольфович, перевірка засобів-носіїв тактичної ядерної зброї буде синхронізована з Росією.

Нагадаємо, російське Міноборони анонсувало проведення військових навчань, на яких буде відпрацьовано застосування тактичної ядерної зброї.

Зазначається, що навчання пройдуть «з метою підвищення готовності нестратегічних ядерних сил до виконання бойових завдань», у них братимуть участь ракетні з'єднання Південного військового округу, а також авіація та сили ВМФ.

Прессекретар російського диктатора Дмитро Пєсков заявив, що російська влада дуже боїться, аби НАТО не ввело свої війська на територію України, тому генеральний штаб Росії розпочав підготовку до проведення найближчим часом навчань з практичного відпрацювання застосування нестратегічної ядерної зброї.

До слова, Росія має вивести свої війська з України, якщо хоче вберегти їх від ураження зброєю західного виробництва.